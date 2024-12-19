Edremit Küçük Balıkçı Barınağı\'nın Sözleşmesi Feshedildi

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Haber: İshak Kara

(VAN)- Van'ın Edremit Belediyesi ile Milli Emlak Müdürlüğü arasında 2017 yılında imzalanan sözleşmeyle 10 yıllığına Edremit Belediyesi'ne devredilen Edremit Küçük Balıkçı Barınağı, 2021 yılında inşa edilen yapılar gerekçe gösterilerek 17 Ekim tarihinde tek taraflı olarak feshedildi. Belediyenin yürütmeyi durdurma istemli açtığı dava süreci devam ederken, liman belediyeden alınarak Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne devredildi.

Van'ın Edremit Belediyesi ile Milli Emlak Müdürlüğü arasında 2017 yılında imzalanan sözleşmeyle Edremit ilçe merkezinde bulunan Küçük Balıkçı Barınağı'nın işletmesi 10 yıllığına belediyeye devredildi. İçinde, balıkçı tekneleri, belediye zabıta noktası, Van Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu bekleme alanının da olduğu 7 ayrı yapı ve ilçe turizmi için önemli bir rol oynayan 50 bin metrekarelik alanın işletmesine ait sözleşme, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 17 Ekim tarihinde tek taraflı olarak feshedildi.

2021 yılında yapılan yapılar, 2024 yılında inceleme konusu oldu

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Haziran ve Eylül aylarında iki ayrı denetim yaparak, alanda izinsiz yapıların olduğu, ücret tarifesinde valinin imzasının bulunmadığı şeklinde sözleşmeye aykırılık taşındığı tespitinde bulundu ve bunların giderilmesi için belediye yönetimine bir aylık süre tanıdı. Bu süreçte, sözleşme feshine gerekçe edilen ve 2021 yılında inşa edilen yapılarla ilgili başta Van Valiliği ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kurumlarla yazışmalar yapıldı ancak bu yazılara ya cevap verilmedi ya da yazışmalar sürüncemede bırakıldı.

"Belediyenin açtığı dava dikkate alınmadı"

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 17 Ekim'de sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiğini belediyeye bildirdi. Bunun üzerine belediye, Van İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması talebiyle 22 Ekim'de dava açtı. Kentin turizm potansiyeline olan katkısı, deniz yoluyla yapılacak insan kaçakçılığı, kaçak balık avcılığı ve sahil bandının güvenliği gibi kamu yararını doğrudan ilgilendiren konulara dikkat çekilen dava dosyasındaki süreç devam ediyorken, limanın devredilmesi için komisyon kuruldu.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde kurulan komisyon, önceki gün alana gelerek buradaki taşınır ve taşınmazlarla ilgili tespit çalışması yaptı. Duruma itiraz eden belediye yetkilileri, teslim tutanağını imzalamamasına rağmen sözleşme süresi 2027 yılında bitecek olan alan, belediyeden alınarak Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredildi.