Efeler Belediyesi\'nin Borç Miktarı Açıklandı

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Efeler Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya başlamadan önce konuşan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin belediyenin mevcut borç miktarının 458 milyon 540 bin lira olduğunu belirterek, "Hep beraber bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum" dedi.

Aydın'da 2014 yılında kurulan ve 3. dönem belediye başkanı olarak seçilen Anıl Yetişkin başkanlığında ilk belediye meclisi toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Anıl Yetişkin toplantı öncesinde yaptığı konuşmada belediyenin borcunu açıkladı. Efeler Belediyesi'nin 31 Mart 2024 tarihi itibari ile vadesi geçmiş 458 milyon 540 bin lira borcu olduğunu belirten Yetişkin, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin çalışma yürüteceklerini ifade etti.

"Hep beraber bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum"

Şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini belirten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "31 Mart 2024 itibariyle Efeler Belediyesi'nin firmalara, Efeler AŞ'ye, kısa dönem banka kredilerine, banka kredilerinin faiz ödemelerine, uzun dönem banka kredilerine, kültür varlıklarına, vadesi geçmiş vergi ödemelerine, EFEBEL prim ödemelerine, Efeler SGK prim ödemelerine, Zeybek A.Ş. borç dökümü olarak 458 milyon 540 bin TL vadesi geçmiş borcu var. Bunlar incelenecek. Kimsenin şüphesi olmasın çok şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Efeler Belediyesi'nin EFEBEL AŞ'de bin 400 işçisi var. Belediyede çalışan kadrolu personel sayısı 435, EFEBEL AŞ'de iştirak de çalışan personel sayısı 150, Zeybek AŞ'de çalışan sayısı 65 toplamda 2 bin 70 personel bulunmakta. Seçimde önce toplu iş sözleşmesi imzalandı. Biz sendikayla görüşmeye devam ediyoruz. Elbet işçilerimizin haklarını sonuna kadar ödeyeceğiz. Toplu iş sözleşmesinden önce işçilerimiz 17 bin 125 liradan ücretlendiriliyordu. Sözleşme sonrasında 26 bin 500 lira taban ücretten ücretlendiriliyor. Toplu iş sözleşmesi öncesi ödenen toplam 54 milyon 340 bin TL Efeler Belediyesi'nin ödediği maaş toplamı. Toplu iş sözleşmesinden sonra borç 77 milyon 420 bin lira. Yaklaşık olarak 23 milyon 100 bin lira gibi bir rakam. Hep beraber bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum" dedi.

Başkan Yetişkin'in konuşmasının ardından mecliste başkanvekilleri, katip üyeler, encümen ve komisyon üyelerin seçimine geçildi. Meclis birinci başkan vekilliğine Rıza Yörüyen, ikinci başkan vekilliğine ise Yusuf Metin Diler getirildi. Katip üyeliklerine Neşe Yılmaz, Dilek Aysın seçildi. Hakan Apaydın, Neşe Yılmaz, Behçet Gözcü encümen üyeliğine seçildi.

İmar Komisyonu'na Hakan Apaydın, Kaan Vardarlı, Abdullah Candemir, Ahmet Ünveren, Mustafa Fatih Erkul, Plan ve Bütçe Komisyonu'na Rıza Yörüyen, Polat Bora Mersin, Ramazan Subaşı, Mehmet Uysal, Hukuk Komisyonu'na Orçun Akbulut, Ferit Gülger, İbrahim Bozkurt, Ebru Kayır Mehmet Uysal seçildi.

İhtisas komisyonları ise şu şekilde oluştu;

Esnaf ve Pazar Komisyonu Ulaş Kaya, Yüksel Macaroğlu, Serdar Adanır, Nedim Akyol, Erkan Angı, Çevre ve Sağlık Komisyonu Mehmet Vergili, Tolga Yılmaz, Alkan Hakan Türe, Ozan Ancın Kutluhan Ayter, Ulaşım ve Turizm Komisyonu, Yiğit Tosun, Fahrettin Bolyurt, Fikret Oral, Ebru Kayır Mehmet Mert Çağlayan, Tarım Komisyonu, İbrahim Bozkurt, Dilek Aysın, Mehmet Vergili, Mehmet Şimşek, Tuğba Özpınar, Kültür Sanat, Spor ve Engelliler Komisyonu Zeliha Gündoğdu, Yusuf Metin Diler, Sidar Kaya, Ozan Ancın, Tuğba Özpınar.

Öte yandan önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay döneminde hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporu oylamaya sunulurken, 24'e 13 oyla kabul edilmeyen faaliyet raporu uygun bulunmadı. - AYDIN