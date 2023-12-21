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Efes Selçuk'ta Yeni Yıl Panayırı Başlıyor - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta Yeni Yıl Panayırı Başlıyor

Efes Selçuk'ta düzenlenecek olan Yeni Yıl Panayırı, eğlenceli etkinliklerin yanı sıra yerel üreticileri de bir araya getirecek. Panayırda hediyelik eşya stantları, müzik, çocuk etkinlikleri ve daha birçok aktivite yer alacak.

Efes Selçuk\'ta Yeni Yıl Panayırı Başlıyor
21.12.2023 - 10:28,
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Efes Selçuk'ta Yeni Yıl Panayırı başlıyor. 26-29 Aralık günleri arasında Pazar Yeri'nde düzenlenecek olan Yeni Yıl Panayırı'nda eğlenceli etkinliklerin yanı sıra yerel üreticiler de yer alacak.

Efes Selçuk yeni yıl heyecanını bir kez daha panayır ile yaşayacak. Efes Selçuk Çocuk Meclisi'nin toplantısında dile getirilen meclis üyesi çocukların istekleri doğrultusunda düzenlenen Yeni Yıl Panayırında Hediyelik Eşya Stantları, Müzik, DJ Performans, Çocuk Etkinlikleri, Lunapark, Kar Yağışı, Sihirbaz Gösterisi, Noel Baba, Palyaço, Glow (Neon) Parti, Çocuk Diskosu, Sirk Gösterisi çocuklarla ve tüm kentlilerle buluşacak.

Efes Selçuk'un bir yılbaşı geleneği olan Yeni Yıl Panayırı, bu yıl Efes Selçuk Çocuk Meclisi'nin kararlarıyla renklenirken yerel ekonomiye de katkı sunacak. Kent sokaklarını renklendiren Yeni Yıl Panayırı kapsamında düzenlenecek etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi Efes Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

Kaynak: ANKA
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