Ege Denizi'nde 4.3 Büyüklüğünde Deprem

(İZMİR)- Ege Denizi'nde saat 18.55'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının merkez üssünün, İzmir'nin Çeşme ilçesine 203.99 km kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 5,4 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
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