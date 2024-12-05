Eğitim Sen'den ÇEDES Projesine Tepki

Yerel

(İZMİR)- ÇEDES Projesi kapsamında İzmir'in Bornova ilçesinde okullara imam ve din görevlisi görevlendirilmesine Eğitim Sen üyeleri tepki gösterdi.

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Eğitim Sen üyeleri "Laik, bilimsel eğitim düşmanı ÇEDES Projesi iptal edilsin" yazılı pankart açarak basın açıklamasında bulundu.

Eğitim Sen İzmir 4 Nolu Şube Sekreteri Burhan Çiçek, tarafından okunan basın açıklaması metninde ÇEDES Projesiyle laik eğitime ve laik yaşama müdahale edildiği belirtilerek "ÇEDES Projesi ve buna benzer protokoller, Anayasa'daki laiklik ilkesine açıkça aykırılıklar taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Kanununa da aykırı bu uygulama, pedagoji bilimine ve çocukların üstün yararına da uygun değildir. Bu uygulama ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki eğitimi, özelde din eğitimini; tarikatlara, cemaatlere bırakarak eğitimi bir bütün olarak dinci, ırkçı bir müfredat yapısıyla şekillendirmeyi amaçladığını görüyoruz. Buradan Milli Eğitim Bakanlığına sesleniyoruz. Okullardaki laik ve bilimsel eğitime aykırı ÇEDES uygulamasını iptal et. Anayasa, yasa ve yönetmeliklerle sana verilen görevini yap. Eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığını devretmeyi amaçlayan, karma eğitime, laik yaşama aykırı, ÇEDES Projesine son ver" denildi.

Bakan Tekin'e istifa çağrısı

Okullarda yaşanan sorunlara da değinilen açıklamada "İlçemiz okullarında ısınma, temizlik, güvenlik, kalabalık sınıflar, öğretmen atanması noktalarında birçok sorun varken; okulların kaloriferleri yanmazken, temizlik görevlisi olmadığı için çocukların sınıflarının temizlenmediği görüntüler ortada duruyorken, onca öğretmen ihtiyacı varken; Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bütün bu sorunları çözmek yerine ilçedeki okulların tamamına yakınına imam hatip, vaiz ve kuran öğreticisi görevlendirerek eğitimi diyanete, tarikatlara teslim etmesi kabul edilebilir değildir. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine sesleniyoruz. Madem ki okulları diyanete teslim edecektiniz, o halde o koltuklarda niye oturuyorsunuz. Tarikatlarla protokol yapmaya devam edeceğim diyen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin' i ve İzmir'deki uygulamanın sorumlusu İl ve İlçe Milli eğitim Müdürlerini istifaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"İlkokul, ortaokul çocuklarına yönelik bir istismar"

Basın açıklamasına katılan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ise yaptığı konuşmada projenin uygulanması için seçilen illere dikkat çekerek şunları söyledi:

"AKP iktidarı özellikle 2012'den beri dört artı dört artı dört süreciyle beraber eğitimde çok ciddi bir dönüşüm süreci başlattı. Eğitimdeki dönüşüm aslında eğitim alanını ve giderek ardından tüm toplumsal yaşamı dinselleştirme üzerine kurgulanmış bir programla devam ediyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve onun hemen öncesinden ÇESED Projesiyle birlikte okullara imam çocukları okulların dışına çıkarılarak herhangi bir pedagojik bilgi ve formasyondan uzak olan imamlara, vaizlere teslim etmek gibi bir proje peşindeler. Her gün bunu yapıyorlar. Ama burada manidar olan şudur; ÇEDES projesinin uygulanması için seçilen iller öncelikle İzmir, Eskişehir ve Tekirdağ. Genelde halkın büyük oranda laik ve seküler bir yaşamdan yana olan yerlerde seçilmiş olması hem manidardır hem de bir şey işaret etmektedir. O da şudur; 'biz aslında laik yaşama sahip olan herkese ve laikliğin kendisine savaş açtık, meydan okuyoruz' demektir. Bugün bunu çocuklara kadar indirgenmiş olması okullara indirgenmiş olması tam bir pedagojik cinayettir. Aslında bir akıl tutulmasıdır. Bu sadece laik ve seküler yaşamdan yana olan çocuklara yönelik bir kötülük de değildir. Bu kötülük muhafazakar, mütedeyyin insanların çocuklarına yönelik bir kötülüktür. Çünkü laiklik bütün inançların, bütün yaşam tarzlarının garanti altına alındığını herkesin inancını özgürce yaşayabileceği bir anlayıştır. Bugün bakanı yaptığı aslında tam da cihatçı bir anlayış ve yaklaşımla ilkokul, ortaokul çocuklarına yönelik bir istismardır."