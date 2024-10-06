Ekimde Yaz Havası Balıkesir'de - Son Dakika
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Ekimde Yaz Havası Balıkesir'de

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Balıkesir sahilleri, sıcak hava ile yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor.

06.10.2024 14:25
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SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde, havanın sıcak olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Burhaniye, Edremit ve Ayvalık sahillerinde denize girmeye devam ediyor.

Kuzey Ege'de, ekim ayına girilmesine karşın hava sıcaklıkları 30 dereceyi gösteriyor. Fırsattan yararlanan yerli ve yabancı turistler Balıkesir sahillerini dolduruyor.

Ören sahilinde denize giren Ömer Elalmış, "Ören'de sezon daha bitmedi. Arkadaşlarla devam ediyoruz. Suyumuz hala sıcak. Gördüğünüz gibi berrak. Yani sezon daha bitmedi" diye konuştu.

Kazakistanlı Nurlan Khamıtzuanon da "Kazakistan'dan geldim. Türkiye çok güzel. Burada deniz çok güzel. İnsanlar da çok iyi" dedi.

Emekli öğretmen Nuri Arslanbey ise "İklim değişikliği nedeniyle şu anda plajda birçok insan var. Deniz harika. Tüm Türkiye'yi ve yabancı ülkelerdeki kişileri Burhaniye'mize bekliyoruz. "Saklı Cennet" deniyor. Gerçekten saklı Cennet" şeklinde konuştu.

Ekimde Yaz Havası Balıkesir\'de
Kaynak: ANKA

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