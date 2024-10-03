Ekmek Fırınını Kadın Eliyle Yeniden Açtı - Son Dakika
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Ekmek Fırınını Kadın Eliyle Yeniden Açtı

Ekmek Fırınını Kadın Eliyle Yeniden Açtı

Handan Baydoğan, 4 yıl aradan sonra kaybettiği eşinin fırınını yeniden açarak örnek bir azim gösterdi.

03.10.2024 10:19
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Malatya'da yaşayan 46 yaşındaki Handan Baydoğan, 4 yıl önce kaybettiği eşinden kendisine kalan ekmek fırınının başına geçti, azmi ile herkese örnek oldu. Kısa sürede ekmek yapımını öğrenen Baydoğan, aynı zamanda kentin de tek kadın fırıncısı oldu.

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Develi Mahallesi'nde, 4 yıl önce eşi kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Handan Baydoğan, ekmek fırınının başına geçerek zorlu bir mücadeleye girişti.

46 yaşındaki Baydoğan, eşinin vefatından sonra fırının kapılarını yeniden açmaya karar verdi. Uzun süre kapalı kalan fırını, Malatya merkezden Develi Mahallesi'ne gidip gelerek yeniden hayata geçiren Baydoğan, kısa sürede ekmek yapımını öğrendi.

Bölgedeki kadınlardan ve toplumdan aldığı destekle, eşinden kalan fırıncılığı sürdürmeye kararlı olan Baydoğan, "Eşimle birlikte iş yerimizi kurmuştuk. Onun vefatının ardından burası kapalı kaldı. Deprem sonrası artan kiralarla birlikte hayat şartları zorlaştı, bu nedenle yeniden açma kararı aldım" dedi.

Her sabah 05.30'da kalkarak işe giden Baydoğan, "İşler güzel ama şartlar zor. Evim burada olmadığı için uzun bir yolculuk yapıyorum. Pes etmeyeceğim, devam edeceğiz. Kadınların da bu alanda beni desteklemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Baydoğan, "İlk başta bu işin erkeklere ait olduğunu söylediler ama ben pes etmedim. Yeter ki kadınlar istesin, bu işi yapabiliriz" diyerek kararlılığını vurguladı.

Handan Baydoğan'ın azmi, ekmek fırınına olan bağlılığı ve topluma olan katkıları, bölgedeki kadınlara ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Develi Mahallesi'nin Muhtarı Hanifi Özer de mahallelerinde kapalı olan fırının yeniden Handan Baydoğan tarafından açılmasını mutlulukla karşıladıklarını belirterek, "Handan ablamız bize azmiyle gurur verdi. Köyümüze bir canlılık kattı. Başarılarının devamını bekliyoruz, tüm köy olarak yanındayız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ekmek Fırınını Kadın Eliyle Yeniden Açtı - Son Dakika

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