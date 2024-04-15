Elazığ Belediye Meclisi Hukuksuz Kararları Mahkemeye Taşıyacak - Son Dakika
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Elazığ Belediye Meclisi Hukuksuz Kararları Mahkemeye Taşıyacak

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Elazığ Belediye Meclisi'nde AKP'nin komisyon üye sayısını düşürmesi nedeniyle alınan hukuksuz kararlar mahkemeye taşınacak.

15.04.2024 17:49  Güncelleme: 18:14
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Elazığ Belediye Meclisi'nin Yeniden Refah Partisi Grup Sözcüsü Osman Cem Karahüseyinoğlu, AKP'nin komisyonlardaki üye sayısını 5'ten 3'e düşürmesi nedeniyle belediye meclisinde alınan hukuksuz kararları mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

AKP'li Elazığ Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında komisyon üye seçimlerinde AKP'li Başkan Şahin Şerifoğulları, komisyon üye sayısını 5'ten 3'e düşürmüş ve CHP, YRP ve MHP meclis üyelerinin komisyonlara seçilmesini engellemişti. Elazığ Belediyesi YRP Grup Sözcüsü Osman Cem Karahüseyinoğlu, komisyonda ve belediye meclisinde alınan hukuksuz kararları mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

AKP'li Elazığ Belediyesi'nde muhalefeti dışarda bırakmak için komisyon üye sayısı beşten üçe düşürerek, komisyonun tamamı AKP'lilerden oluşturmuştu. Komisyonlara girmesi engellenen Yeniden Refah Partisi, AKP'li üyelerinin komisyon ve meclis kararlarını mahkemeye taşıyacağını açıkladı.

"DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME BELEDİYE BAŞKANI MUHALEFET EDİYOR"

İlk toplantı gününde meclisin sabote edildiğini belirten Elazığ Belediyesi Yeniden Refah Partisi Grup Sözcüsü Osman Cem Karahüseyinoğlu, şunları söyledi:

"Biz ilk günden meclisin böyle sabote edilmesini istemezdik ancak şöyle söyleyeyim ki Türkiye'de bir değişim ve dönüşüme Elazığ'daki belediye başkanı muhalefet ediyor. Fikirlere, düşüncelere açık olması beklenen belediye meclisinin, halkın kontrolü altında olması gereken meclisin, komisyon raporlarının düzgün bir şekilde incelenmesi gerekilen belediye meclisinin muhalefetin komisyonlarda yer almasını belediye başkanınız uygun görmedi. Belediyede meclisin ilk açılışında, 'Biz şeffaf ve demokratik bir belediye anlayışıyla hareket edeceğiz' diye ifade etti. Dolayısıyla bizde buna inanarak meclis komisyonlarında üye gösterdik. Yaklaşık 20- 25 yıldır bu mecliste komisyonlar beş kişiyle muhalefetin de temsil edildiği şekilde olmuştur. Ancak dün cebri olarak kanun ve yönetmeliklerin arkasından giderek kendisi bir şekilde bizlere dayatmaya çalışmıştır.

"HUKUKSUZ KARARLARI MAHKEMEYE GÖTÜRECEĞİZ"

Meclisteki diğer gruplarla birlikte bundan sonraki süreçte bizi komisyonlara almama kararlarını meclisi komisyona çevirerek devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Biz pazartesi gününden itibaren meclisin almış olduğu ve usulsüz ve hukuksuz kararı önce valilikte itirazımızı gerçekleştireceğiz eğer reddederse  idare mahkemesinde götüreceğiz nihayetinde hukuki olarak Danıştay'ın karar vereceği bir sonuç olacak. Bizler bugünkü meclis toplantısında da şunu gördük; faaliyet raporu eksik olduğu halde mecliste okunmadığı halde oylayıp okunmuş gibi saydılar. Dolayısıyla muhalefetsiz bir meclis istiyorlardı. Belediye başkanımızın da bu konuda hatasından vazgeçeceğini, döneceğini düşünüyorduk ama bu şekilde gidecek. Bundan sonra gelecek hukuksuz komisyon ve meclis kararlarını grubumuz tarafından idare mahkemesine götüreceğimizi ve halkımızın bize vermiş olduğu muhalafet görevini sonuna kadar kullanacağımızı ifade etmek isterim."

"YÜZDE 38 İLE SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANINA HALK VİZE VERMEMİŞTİR"

AKP'li Şerifoğulları'nın CHP grubuna 'Başkanlıkta halk size vize vermedi mecliste vize vermedi' sözlerine değinen Karahüseyinoğlu, "Bu söz sadece CHP'ye değil Elazığ'da ikinci parti olan bizlere de söylenmiştir. Biz belediye meclis üyeleri olarak belediye başkanının çıkmış olduğu sandıktan çıktık, burada bulunan bütün belediye meclis üyelerine muhalafet de dahil vize vermiş oldu. Halkın yüzde 62'si belediye başkanımıza vize vermemiştir dolayısıyla vizeyi alan belediye başkanımız ne şartlar altında aldığını da bizler görmüş olduk. Bir önceki seçimde yüzde 40'ın üzerinde oy alan belediye başkanı halkımızdan bu seçimde veto yemiştir ama seçilme yeterliliğini elde etmiştir. Bugün yüzde 38 ile belediye başkanlığı yapmaktadır. Dolayısıyla  halkın belediye başkanımıza vize vermediğini yüzde 62'nin belediye başkanımıza muhalif olduğunu görmüş olduk" dedi.

Elazığ Belediye Meclisi Hukuksuz Kararları Mahkemeye Taşıyacak
Kaynak: ANKA

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