Elazığ\'da 32 Yıl Sonra İlginç Buluşma

Yerel

Elazığ'da 32 yıl sonra bir araya gelen ilkokul arkadaşları, çocukluk yıllarını yad ederek keyifli ve duygusal anlar yaşadı. Siyah önlüklü fotoğraflarını inceleyen ilkokul arkadaşları, eski öğretmenleriyle de telefonla görüntülü konuşarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Elazığ'da bulunan Yücel İlkokulundan 1993 yılında mezun olan eski sınıf arkadaşları, tam 32 yıl sonra bir araya gelerek unutulmaz bir buluşmaya imza attı. Farklı illerde yaşayan ve yıllardır birbirlerinden uzak kalan arkadaşlar, İstanbul, Malatya, Şanlıurfa, Sivas gibi şehirlerden yola çıkarak eski günleri yad etmek için toplandı. Buluşmada, siyah önlüklü dönemlerinden kalan eski fotoğraflar masaya yatırıldı. Çocukluk yıllarını hatırlayan arkadaşlar, geçmişi anarken duygusal anlar da yaşandı. Eski öğretmenleri de bu özel buluşmaya telefonla katılarak yıllar sonra öğrencileriyle görüşmenin mutluluğunu yaşadı. Öğretmenleriyle sıcak bir ortamda buluşan mezunlar, onlara duydukları saygı ve minneti bir kez daha dile getirdi. Organizasyonun sonunda, bu özel günü ölümsüzleştirmek için toplu bir fotoğraf çekildi.

"Arkadaşlarımızı bulduk"

Organizasyonun öncülerinden Ramazan Erdoğan, "1993 Yücel İlkokulu mezunuyuz. Yaklaşık 32 yıl geçti. Aklımızda hep bu buluşma fikri vardı ve arkadaşlarımızı bulduk. Şu an onlarla birlikteyiz. Hepimiz, Zülfiye Mahmat'ın öğrencileriyiz. Hiç kimse değişmemiş diyebilirim. Aynı samimiyet, aynı sıcak kanlılık var. Zülfiye hocamızın en sevdiği öğrencisi de burada, kendisi milli takım antrenörü oldu. Hepimiz şu an bir yerlerdeyiz. Ticaretle uğraşanlar var, öğretmen var, özel sektörde çalışanlar var. İstanbul'dan, Malatya'dan, Bursa'dan ve Antalya'dan gelenler var. Şu an çok mutluyuz" dedi.

"32 sene sonra tekrar arkadaşlarla burada buluştuk"

İstanbul'dan buluşmaya katılan Arzu Şirin, "32 sene sonra tekrar arkadaşlarla burada buluştuk, bir arada olduk. Bu çok mutluluk verici bir duygu. Bizi heyecanlandırdı. İlkokuldaki aynı samimiyeti ve güzel yılları yeniden yaşadık. O yılları yeniden yaşıyoruz, çocukluğumuza yeniden döndük" şeklinde konuştu.

"İnanın, şu anda siyah önlüklü çocuklar gibiyiz"

Buluşmaya katılamayan arkadaşlarını aralarında görecekleri bir organizasyon daha planladıklarını ifade eden Ali Çevik ise "1993 Yücel İlkokul mezunlarındanım. Yaklaşık 32 yıl sonra böyle bir organizasyon söz konusu oldu. İnanın, şu anda siyah önlüklü çocuklar gibiyiz. Bu anın, kelimelerle tarifi yok. Eksik arkadaşlarımız var keşke onlar da dahil olmuş olsalardı. Ancak ilerleyen organizasyonlarımızda onları da aramızda göreceğiz. Gerçekten mutluluğumuzu tarif edemiyoruz, bambaşka bir keyif" diye konuştu.

Hayriye Küçük de çocukluk yıllarına atıfta bulunarak "Biz, kırmızı kurdele, kırmızı elmalarla ve siyah önlüklerle yetişen bir nesildik. İnşallah, ortamımız daha sonra da devam edecektir" dedi. - ELAZIĞ