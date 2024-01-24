Elazığ\'da depremzedelerin hak sahipliği ve mülkiyet sorunları devam ediyor

EVREN DEMİRDAŞ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 24 Ocak 2020 depreminin üzerinden dört yıl geçmesine rağmen depremzedelerin hak sahipliği ve mülkiyet hakkı sorunlarının devam ettiğine dikkat çekti. Erol, "Elazığ'da mülkiyet ve hak sahipliği sorunlarıyla ilgili genel olarak sorunlar var ama çözümü mümkün olmayan sorunlar değil. Biz bu sorunun çözümüyle ilgili yine Ankara'daki bürokratik ilişkilerimizi bakanlıklarla görüşerek bu sorunların kısa sürede çözülmesiyle ilgili katkı sunacağız" dedi.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da Sivrice merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden dört yıl geçmesine rağmen depremzedelerin sorunlarının devam ettiğine dikkat çeken CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 25 bin TOKİ konutun hızlı bir şekilde yapılmış olmasının hak sahipliği sorunu yaşayan depremzedelere umut olduğunu kaydetti.

"KONUTLARIN YAPILMIŞ OLMASI BİZİ FACİADAN ENGELLEDİ"

Gürsel Erol şunları söyledi:

"Bugün 24 Ocak 2020 depreminin üzerinden yaklaşık dört yıl süre geçti. 2020 yılında Elazığlı hemşehrilerimizi, canlarımızı kaybettik, binalarımız yıkıldı, mülkiyet haklarımızla ve hak mağduriyetlerimizle ilgili sorunlar yaşadık ama bu dört yıllık süre içerisinde 25 bin TOKİ konutunun hızlı bir şekilde yapılmış olması, hak sahiplerine genel sorunların kısmende olsa çözümüyle ilgili Elazığlılar için bir umut oldu. Bu konutların erken yapılmış olması bizi bir faciadan engelledi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depreminin deprem bölgesinde çok sayıda yurttaşımızın can kaybının olması ve çok sayıda binanın yıkılması Elazığ'da 2020 sonrasında alınan tedbirlerden kaynaklı biz bu acıyı ve mal kaybı ve mülkiyet haklarını sorununu yaşamadık ama sonuç itibariyle halen deprem süreciyle ilgili gelişen zaman diliminde Elazığ'da mülkiyet ve hak sahipliği sorunlarıyla ilgili genel olarak sorunlar var ama çözümü mümkün olmayan sorunlar değil. Biz bu sorunun çözümüyle ilgili yine Ankara'daki bürokratik ilişkilerimizi bakanlıklarla görüşerek bu sorunların kısa sürede çözülmesiyle ilgili katkı sunacağız. Ben buradan yaklaşık dört yıl önce yaşanan deprem sonrası canlarını kaybeden Elazığlı hemşehrilerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Bir daha Allah böyle bir şey yaşatmasın dileğiyle bütün hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."