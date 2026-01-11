Eski SSK Hastanesi'ne Yeni Hastane Müjdesi

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, eski SSK Hastanesi arazisi önünde yaptıkları açıklamada, hastanenin tekrar mahalleye kazandırılması, bölgedeki esnaf ve yurttaşın mutlu edilmesi için mücadele vereceklerini ifade etti.

Elazığ'da 1969 yılında hizmete başlayan ve şehir hastanesinin yapılması ile boşaltılan eski SSK Hastanesi'nin yerine, ikinci basamak 150 yataklı hastane inşa edileceği duyuruldu. Hayırsever bir vatandaş tarafından, sağlık hizmetlerinde kullanılması şartıyla bağışlanan eski SSK Hastanesi'nin olduğu araziye yeni hastane yapılacak.

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin şehrin doğusuna yapılması ile birlikte merkezde bulunan SSK Hastanesi boşaltılarak oraya taşındı ve şehir merkezinde kamu hastanesinin olmaması tartışmalara neden oldu. Yıkılan eski SSK Hastanesi'ne ait arazi 2018 yılından beri boş olarak bulunuyor. Arazinin akıbeti ile ilgili açıklama, Elazığ milletvekillerinden geldi. Konu ile ilgili olarak eski SSK Hastanesi arazisi önünde bir araya gelen AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, ortak açıklama yaparak mevcut araziye ikinci basamak yeni bir hastanenin inşa edileceğini duyurdular.

"Elazığ olarak siyasi birlikteliğin örnek bir göstergesiyiz"

CHP Milletvekili Erol, Elazığ'ın öncelikli sorunlarıyla ilgili bir araya geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İktidar partisi, muhalefet partisi ayrımı yapmadan kentteki sorunların çözümüne ilişkin ortak aklın, ortak vicdanın geliştirilmesine yönelik sürekli bir aradayız. Bir sorunun çözümüyle ilgili farklı düşüncelerimiz olsa da ortak noktalarda buluşabilen bir siyasi anlayışa sahibiz. Bugün SSK Hastanesi'nin arsasındayız. Elazığ'ın tarihiyle özdeşleşen, sadece sağlık hizmeti veren bir arazi değil, aynı zamanda bu bölgedeki sosyal ve ticari yaşantının gelişmesinde son derece katkıda bulunan bir arsaydı. Daha sonra şehir hastanesinin yapılması ve 2020 yılındaki depremde ağır hasar alması sonrası bina çürük çıkmış ve yıkılmıştır. Burası boş arsa olarak kalmıştır.

Geldiğimiz noktada, şehir hastanesinin şehrin doğusuna yapılmış olması ve yeni yapılacak olan üniversite hastanesinin şehrin batısına taşınmasından kaynaklı olarak bu bölgede ikinci basamak bir hastanenin yapılması, insanlarımızın yaşadıkları sağlık sorunlarından kaynaklı hem hastayı hastaneye zamanında ulaştırabilmek hem de bu bölgede sosyal ve ticari yaşantının düzeltilmesi adına önemli. Biz, 5 milletvekili, belediye başkanı ve valimiz ile birlikte burada ikinci basamak hastanesinin yapılması konusunda ortak irade gösterdik. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Sayın Ejder Açıkkapı'ya teşekkür ederim, konunun önemi ile ilgili komisyonda güzel bir konuşma yaptı. Buraya yeni hastane yapılması bakanlığın yatırım programına alındı ancak Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı'nın da onayına ihtiyaç var. En kısa zamanda Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ziyaret edilerek bu sorunu çözeceğiz."

"SSK Hastanesinin yeniden faaliyete geçmesini çok önemli buluyoruz"

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver de şunları söyledi:

"SSK Hastanesi arazisinin ikinci basamak bir hastane olarak hizmet verebilmesi için bugün yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak için buradayız. Bu konuda önemli mesafeler aldık. Burada iktidar-muhalefet demeden, parti ayrımı gözetmeksizin farklı kulvarlarda yürüsek de aynı hedefe yürüyoruz. Ben bu birlikteliğin, bir arada olmamızın Elazığ adına çok olumlu sonuçlar doğuracağını bilerek şunu ifade etmek istiyorum: Sayın Valimize, milletvekillerimize ve Belediye Başkanımıza bu birlikteliğe sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.

Fethi Sekin Hastanesi'nden örnek vermek istiyorum: Sadece acil servise bugünkü başvuru bin 800 civarında. Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasını, bölgenin canlanmasını sağlamak için SSK Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçmesini çok önemli buluyoruz. Orada yaşayan hemşehrilerimiz ve işlerini yürüten esnaflarımızın yaşadıkları problemler gözümüzün önünde. Yeniden bölgemizin cazibe merkezi statüsü kazanması, atıl hale gelmiş esnaflarımızın yeniden işler hale gelmesi için bu hastanenin kesinlikle yapılması lazım. Hem sosyo-ekonomik boyutlar açısından, hem sağlık açısından hem de bölgemizin gelişmişlik makasını açılmaması adına bu hastanenin yapılması için mücadele etmeye devam edeceğiz."

"Buradaki esnafı ve vatandaşlarımızı tekrar mutlu etmek için mücadele vereceğiz"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı da şunları söyledi:

"Elazığ'ın birlikteliğini bir kez daha göstermek açısından önemli bir görevi ifa ediyoruz. Bizler Elazığ'ın siyasi kaygılardan uzak, 'hangimiz ne puan alırız' düşüncesinden uzak, bunun ötesinde Elazığ'ın menfaati neyi gerektiriyorsa 5 milletvekili, belediye başkanı ve valimizle birlikte Elazığ'ın her bir meselesinde olduğu gibi yine buradayız.

Hepimizin çocukluğunun, gençliğinin hikayesinin geçtiği bir hastanenin olduğu bölgedeyiz. Burası, şartlı olarak hayırseverler tarafından bağış alınmış bir arazi. Hem batıda bir hastanenin yapılacak olması hem de doğu kesimindeki Şehit Fethi Sekin Hastanemizin yoğunluğu, merkezde ikinci basamak hastanelerin kurulmasını zaruret haline getirmiştir. Bunun ötesinde, bu bölgenin sosyal olarak, hastane yıkıldıktan sonra ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Buradaki esnaf arkadaşlarımızın da ciddi sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. Bunu tolere etmek açısından bu hastanenin mutlaka yapılması gerektiğine inanıyoruz ve bunun için mücadele veriyoruz.

Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanımız buraya gelmişti ve yeri yerinde görmüştü. Sağlık Bakanlığımız burayı yatırım programına almıştı. Şimdi arkadaşlarımızla beraber, ödenek noktasında iki alternatifimiz var ve bu konuyu çözerek yeniden eski SSK Hastanemizi mahallemize kazandıracağız. Buradaki esnaflarımız ve vatandaşlarımızı tekrar mutlu etmek için mücadele vereceğiz."