Elazığ'da İnşaat Maliyetleri Yüzde 400 Arttı

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(ELAZIĞ) - Elazığ depremlerinin ardından evleri yıkılan birçok vatandaşın artan maliyetler nedeniyle yeniden ev yaptıramadığını belirten Elazığ Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Murat Erdoğan, "Önceden müteahhitler şehir merkezinde arsa ararlardı. Hatta bulamazlardı eski evleri yıkarlardı yeni inşaat yapmak için. Ama 2020 yılından sonra o kadar çok yıkım oldu ki, şehrin her yanında boş arsalarla doldu. Dolayısı ile şimdi müteahhitler yüksek bedeller talep ederek yapmak istiyor" dedi.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Murat Erdoğan, Elazığ depremleriden sonra evleri yıkılan birçok vatandaşın maliyetler nedeniyle yeniden ev yaptıramadığını söyledi. Ülkedeki ekonomik durumun değişmesi ile inşaat maliyetlerinin yüzde 400 oranında arttığını ifade eden Erdoğan, yıkılan evlerin yapılamadığı için Elazığ'ın arsa çöplüğü haline geleceğini belirtti.

İnşaat maliyetlerinin son 5 yılda yüzde 400 oranında arttığını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizdeki ekonomik durumun değişmesi ile inşaat maliyetleri yüzde 400'leri aşan yükselmeler oluştu. Bu da inşaat maliyetlerini yükseltti. 2020 yılında 70- 80 bin gibi müteahhitlerin istediği bedeller bugün 2 milyon gibi rakamlara yükseldi. Tabi vatandaş o kadar parayı veremiyor., mümkün değil. Zaten insanların durumu iyi değil. Geçinemiyorlar, ekonomik sıkıntıları var. Bir de şöyle bir problem var. Önceden müteahhitler şehir merkezinde arsa ararlardı. Hatta bulamazlardı eski evleri yıkarlardı yeni inşaat yapmak için. Ama 2020 yılından sonra o kadar çok yıkım oldu ki, şehrin her yanında boş arsalarla doldu. Dolayısı ile şimdi müteahhitler yüksek bedeller talep ederek yapmak istiyor. Çünkü çok sayıda boş arsa var. Müteahhitler burada artık pazarlığa girmiyorlar."'

"2020 Elazığ depremi, yerinde dönüşüm kapsamında olmadığı için Elazığlılar bundan istifade edemedi"

Yerinde dönüşüm yasasının sadece 2023 depremlerindeki mağdurlara yönelik olduğunu da ifade eden Murat Erdoğan, Elazığ'ın en büyük yıkımı 2020 depreminde yaşadığını belirtti. Yerinde dönüşüm konusunda Elazığ'ın 2020 depremini de kapsayacak şekilde kanun düzenlenmesini talep ettiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Diğer önemli husus da şu; maliyetler yükseldi. Devlet yerinde dönüşümle birlikte vatandaşa kredi ve hibe vereceğini söylüyor. Ev için şu kadar, işyeri için şu kadar diye. Ancak bu yasa çıktığında 2023 Maraş depremi için yapıldı. Bu yasa tasarısını o zaman çıktığında inceledik ve şunu fark ettik. Aslında Maraş depreminden sonra yıkılan, o depremde yıkılan binalar için geçerliydi. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Elazığ'a gelmişti. Ben de o toplantıya katıldım. O zaman bakana söyledim. Bu yasa Elazığ'da 2020 yılında yıkılan binaları kapsamıyor. Çünkü yasa depremde evi hasar görmüş, yıkılmış insanlar için iki tercih sunuyor. Birincisi hak sahipliği ile AFAD'dan yeni ev alabilir, ikincisi de yerinde dönüşümle kredi desteği veya hibe alabilir. 2020 Elazığ depremi bu yasa tasarısı kapsamında olmadığı için Elazığlılar bundan istifade edemeyecek. Yasada bir değişiklik lazım. En fazla yıkımın olduğu dönem bu dönem. Biz 2023 yılı Maraş Depremi'nden fazla istifade edemiyoruz. Geriye doğru çok ihtiyaç var dedim. Bakan bana şunu söyledi; 'Bu arkadaşlar başvuru yapsın biz düzeltiriz'. Daha sonra bu konuyla ilgili çalışma yapıldı. Bu meselenin bizim siyasilerimiz, milletvekillerimiz, bakanlık hatta cumhurbaşkanlığına kadar bu meselenin götürüldüğü söylendi. Ancak 2020 yılındaki zarar görmüş vatandaşların bu kapsama alınması ile daha geriye doğru Marmara depremi, Sakarya depremi gibi depremlerin de bu işin içine gireceği ve bu depremlerin maliyetlerini de devletin bütçesinin karşılamayacağı yönünde görüşler ortaya atıldı. ve bu konu bir türlü gerçekleşmedi.

Şimdi burada hep konuşuluyor. Kentsel dönüşüm yapalım, diye ama siz 2020 yılı içinde binaları yıkılmış olan vatandaşları yerinde dönüşüm kapsamına almadığınız sürece burada vatandaşa ekonomik destek verilmediği için insanlar amacına ulaşamıyor. Gerçekten vatandaşımız bu konuda çok mağdur. Çözümü Ankara üretilecek. Peki kentsel dönüşüm yapılabilir mi? Ama arsalar konusunda sıkıntı büyük. Bunun mutlaka kanuni bir düzenleme ile çözülmesi gerekiyor. Bunu söylemek biraz vatandaşlar için acı ama bu arsaların daha uzun bir müddet yerinin doldurulamayacağını düşünüyorum. Şehir bu depremlerle birlikte merkezden dışarıya doğru açıldı. Hala yeni konutlar yapılıyor. TOKİ genellikle hazine arazileri üzerinde evler yapıyor. Arsa maliyeti vermemek için. Böyle giderse Elazığ arsa çöplüğü olacak. Çok önemli yerlerin dışındaki birçok yerin aynen bu şekilde kalacağını düşünüyorum."