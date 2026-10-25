Elazığ'da sınava geç kalan KPSS adayları polis ekiplerince merkezlere ulaştırıldı - Son Dakika
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Elazığ'da sınava geç kalan KPSS adayları polis ekiplerince merkezlere ulaştırıldı

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Elazığ\'da sınava geç kalan KPSS adayları polis ekiplerince merkezlere ulaştırıldı
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Elazığ\'da sınava geç kalan KPSS adayları polis ekiplerince merkezlere ulaştırıldı
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Elazığ'da KPSS ortaöğretim oturumu öncesinde sınava geç kalan bazı adaylar, polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı. Adayların yoğun kullandığı yollardaki trafik dronla takip edilirken, görevliler kontrollerin ardından adayları salonlara aldı.

Elazığ'da KPSS ortaöğretim oturumu öncesinde, geç kalan adaylar polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Elazığ'da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav öncesinde kent genelinde hareketlilik yaşanırken, adayların sınav merkezlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Adayların yoğun olarak kullandığı yollardaki trafik durumu dronla takip edildi. Sınav merkezlerine gelen adaylar, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından salonlara alındı.

Öte yandan, sınava geç kalan bazı adayların yardımına polis ekipleri yetişti. Ekipler, adayları sınav yerlerine ulaştırarak sınava yetişmelerine yardımcı oldu.

Kaynak: İHA
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