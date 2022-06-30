Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Küçükkösen: "Emeklilerle çalışanlar arasında açılan maaş farkı kapatılmalıdır"

Emekli Memur-Sen, 30 Haziran Dünya Emekliler gününde bir basın açıklaması düzenleyerek taleplerini sıraladı. Küçükkösen, "Her 100 emekliden 72'si emekli olunca iş arayışına girmektedir. Bizler, emekliler olarak himmet değil, yıllarca verdiğimiz hizmetin karşılığı olan onurlu bir yaşamı istiyoruz" dedi.

Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren Emekli Memur-Sen, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü nedeniyle İstanbul'da bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Emeklilerin mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin talepleri ile emekli kamu görevlilerinin örgütlenme hakkı önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çağrısını yineledi. Fatih'teki Aksaray meydanında düzenlenen basın açıklamasına Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen ve sendika üyeleri katıldı.

"Her 100 emekliden 72'si iş arayışına girmektedir"

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen yaptığı açıklamada, "Köşesine çekilmiş, hayattan elini eteğini çekmiş bir emekli tipi istenmiyorsa, emeklilerin yaşam koşulları düzeltilmeli, müreffeh bir yaşamı mümkün kılacak zemin üretilmelidir. Emeklilikte gelirin ve yaşam standardının büyük düşüş yaşamasından dolayı çalışanın verdiği en zor karar emeklilik kararıdır. Bu şartlarda emekli olmaya karar vermek de emekli olunca hayat standardını korumak da zorlaşmaktadır. Bu nedenle emeklilerimizin yüzde 39'u tam zamanlı, yüzde 33'ü yarı zamanlı çalışmak zorunda kalmakta, her 100 emekliden 72'si emekli olunca iş arayışına girmektedir. Bizler, emekliler olarak himmet değil, yıllarca verdiğimiz hizmetin karşılığı olan onurlu bir yaşamı istiyoruz. Bu bizim en temel insan hakkımız, alın terimizin karşılığıdır" dedi.

"Bu onurlu mücadeleye güç ve omuz vermeye davet ediyoruz"

Emeklilerin sendikal örgütlenme özgürlüğünün engellenmesi, hak mücadelesi açısından büyük bir eksiklik olduğunu söyleyen Küçükkösen, "Emeklilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi şüphesiz mücadele ve örgütlenme gerektirmektedir. Memur-Sen bünyesinde kurulmuş olan Emekli Memur-Sen, kamu görevlisi emeklileri başta olmak üzere bütün emeklilerin hak arama adresidir. Emeklilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile örgütlenme hakkı için mücadele etmeye, her platformda haklarımızı savunmaya devam ediyoruz. Bütün emeklilerimizi, Emekli Memur-Sen çatısı altında toplanmaya, bu onurlu mücadeleye güç ve omuz vermeye davet ediyoruz" dedi.

"Emeklilerle çalışanlar arasında açılan maaş farkı kapatılmalıdır"

Küçükkösen konuşmasının devamında, "13,6 milyon emeklimizin haklarını korumak, refah içinde bir emeklilik geçirmelerini sağlamak, sosyal hayata aktif katılımlarını desteklemek için mücadele veren Emekli Memur-Sen olarak diyoruz ki; emeklilerle çalışanlar arasında açılan maaş farkı kapatılmalıdır. Kamu görevlilerinin fiilen çalıştıkları dönemde bordrolarında var olan ek ödeme de dahil emek verilen dönemde maaşa eklenen unsurlar emekli maaşına da yansıtılmalıdır. Memurların emekli ikramiyesi hesabı yapılırken tam hizmet yılı hesaba katılıp, ay ve gün hesabının dahil edilmemesinden doğan 1 ay ile 11 ay arası kayıp giderilmelidir" dedi.

"Emekliler uygun alanlarda istihdam edilmelidir"

Emeklilerin taleplerini sıralayan Küçükkösen, "Yılda iki defa ödenen bayram ikramiyesi, gösterge rakamına bağlanmalı ve maaşlara yapılan artış kadar artış yapılması sağlanmalıdır. Emeklilerden fiilen çalışabilecek güç noktasında ve fikri zeminde bilgi birikimi müsait olanlar gerek kendi alanları, gerekse faydalı olabilecekleri uygun alanlarda istihdam edilmelidir. Emeklilerin Sendikalara üye olma hakkı yasal statüye kavuşturulmalı, emeklilikte de sendika üyeliği devam etmeli, haklarımız da bizimle emekli olmamalı. Yaşa bakılmaksızın tüm emekliler toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalandırılmalıdır. Eş ve çocuk yardımı emeklilere de verilmelidir. Öğrenim hayatına devam eden çocuğu olan emeklilere eğitim yardımı ödemesinin kapsamı genişletilmelidir. 'Aktif Yaşlanma' kavramı ülkemizde de hayata geçirilerek emeklilerin daha sağlıklı bir emeklilik dönemi geçirmeleri sağlanmalıdır. Genel sağlık politikalarının dışında, yaşlılara yönelik özel sağlık politikaları da geliştirilmeli, sağlıklı yaşlanmaya yönelik farkındalık eğitimleri verilmelidir" dedi. - İSTANBUL