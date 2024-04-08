Emekliler Ramazan Bayramı'nda Hayat Pahalılığından Şikayetçi

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Elazığ'da Ramazan Bayramı için çarşı pazarda beklenen yoğunluk oluşmadı. Hayat pahalılığından ve düşen alım gücünden dert yanan emekliler bu bayramı da buruk geçiriyor. Emekli Göral Keskin, "Milletin bayramı mı kaldı? adam 10 bin lira maaş alıyor nasıl alışveriş yapacak? Dul ve yetimler nasıl yapacak?" dedi.

Elazığ'da Ramazan Bayramı için çarşı pazarda beklenen yoğunluk oluşmadı.

Görme engelli olan ve bin 800 lira maaş alarak hayatını idame ettirmeye çalışan Aziz Temel, hayat pahalılığından şikayetçi olduğunu derneklerden yardım alarak geçindiğini söyleyerek, "Fakirlik kağıdı çıkarttırdım. Bayram alışverişi yapmak için. Çok mağduruz. Şimdi evrakları yapacağım. Umut Derneği'ne götüreceğim ki bayram için harçlık alayım. Bin 800 lira maaş alıyorum. Ailede dört kişiyiz. Pahalılıık sebebi ile alışveriş yapamıyoruz. Memur değilim. Günübirlik işte çalışıyorum. Göz nedeni ile raporum var. Yaşam koşullarımızı elimizden aldılar. Bir yere varamıyoruz" diye konuştu.

Elazığlı Emekli Göral Keskin, "Emekliye verilen bu para bile çok. Bir insan hak ve hukukunun farkında değilse, onun bunun vereceğiyle alakalı bir yapıya giriyorsa çok bile. Milletin bayramı mı kaldı? Ne yapacaklar ki? Hadi ben yaptım, adam 10 bin lira maaş alıyor nasıl yapacak? Dul ve yetimler nasıl yapacak? Yani bu nasıl iş anlamadım. Emekliler seçimde tepki gösterdi. Seçim sonucu Türkiye'nin geleceği ile ilgili hiç bir şey vermiyor. Bir yerde hak, hukuk, adalet yoksa sonucun da bir anlamı yok ki üzülüyorum" dedi.

"İKİ KİLO DOMATESE 85 LİRA VERDİM, NASIL ALIŞVERİŞ YAPAYIM?"

Emekli İbrahim Sarıcan bu bayramda alışveriş yapamadığını söyledi. Sarıcan elindeki poşeti göstererek, "İki kilo domates aldım sadece, 85 lira verdim. Bayram alışverişini nereden yapayım? 2011 de kendim primimi yatırdım 10 bin lira maaş alıyorum. Nerden alışveriş yapayım?" şeklinde belirtti.

Elazığlı emekli Mustafa Bakır, "Alışveriş yapamadım. Para yok her şey pahalı, durumlar hiç iyi değil. 10 bin lira maaş, 3 bin lira ikramiye. Ne geliyor nu paraya? Hiç bir şey yapamıyorum Emekli ancak kuru ekmek alabiliyor" şeklinde konuştu.

EMEKLİNİN DURUMU İYİ DİYEN VATANDAŞA TEPKİ YAĞDI

Aldığı maaştan memnun olduğunu söyleyen bir emekli, "Emekli ikramiyemi henüz almadım. Allah'a şükür ihtiyacım yok. Kimse 'emekli şöyle, emekli böyle' demesin. Emeklinin durumu çok iyi Allah'a şükürler olsun. Emeklilerin durumu iyi. Emeklilerin maaşı '20 bin 30 bin lira olsun' demesin kimse. Onu verecek babayiğit neredeyse kalksın gelsin. Yine verirse Tayyip Erdoğan verecek" dedi.

Bu emeklinin sözlerine, diğer vatandaşlar tepki gösterdi.