Emekliler SGK Önünde Eylem Yaptı

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(ESKİŞEHİR) - Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi'nin çağrısıyla Köprübaşı'nda toplanan emekliler, SGK İl Müdürlüğü'nün önüne yürüdü. Burada açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, "Çoluk çocuğumuzun eline muhtaç hale düştük" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi'nin çağrısıyla Köprübaşı'nda toplanan emekliler, soğuk havaya aldırış etmeden SGK İl Müdürlüğü'nün önüne yürüdü. Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Artık bugün yaşadığımız ekonomik krizin bütün faturası bize kesilmek isteniyor. Bunu kabul etmiyoruz. Geçinemiyoruz. İnsanca yaşama hakkı anayasal bir haktır. Bu hakkı yok sayanlara buradan çağrıda bulunuyoruz. BES AR'ın araştırmalarına göre kasım ayındaki açlık sınırı 29 bin 100 lira. Yoksulluk sınırı 78 bin lirayı geçmiş. Bir bekar çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 39 bin lirayı geçmiş durumda. Bir emeklinin 12 bin 500 lira maaşla yaşamını sürdürmesi mümkün değil. Biz emekliler olarak buradan Saray'a, ülkemizi yönetenlere, başını AKP'nin çektiği Cumhur İttifakı'na çağrıda bulunuyoruz: Sarayın bir günlük giderleri, masrafları 34 milyon 119 bin lira. Aylık gider toplamı ise 81 bin 885 emekli maaşına denk geliyor. İnsaf. Adalet bunun neresinde? Kalkınma bunun neresinde? Verdiğimiz mücadele herkes için adaletli bir gelir dağılımı mücadelesidir. Bu mücadele herkesin insanca yaşayabileceği demokratik bir Türkiye mücadelesidir. Bu mücadelemizden kesinlikle geri durmayacağız.

"2024 yılı emeklilerin daha çok yoksullaştığı bir yıl oldu"

Cumhurbaşkanı 2024 yılını emekliler yılı ilan etmiştir. 2024 yılı emeklilerin daha çok yoksullaştığı, daha çok sefalete mahkum oldukları bir yıl oldu. 2008 yılı öncesinde biz emekliler çocuklarımızın, torunlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabiliyorduk ama bugün çoluk çocuğumuzun eline muhtaç hale düştük. Onun için özellikle şunu belirtmek istiyoruz. Sadece biz emeklilerin durumu değil yetim, dul ve engellilerin durumu daha kötü. Dilenci değiliz, emekliyiz. En az 25-30 sene çalışarak primlerimizi, vergilerimizi peşin ödedik. Şimdi onların karşılığında insanca yaşayabileceğimiz, hakkımız olan adaletli gelir dağılımı istiyoruz. Sadaka istemiyoruz.

Türk İş'e asgari ücret önerisi üzerinden tepki

Suriye gündemi ile ülkemizde yaşanan ekonomik krizin üzerini örtemezsiniz. Adaletsizliğin, yoksulluğun, sefaletin yoğunlaştığı bu süreci örtemezsiniz. En düşük emekli maaşı en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Kriterimiz budur. 2024 yılı için en düşük emekli maaşı 35 bin lira olsun diye alanlarda sürekli haykırdık. Ama 2025 yılında bu 35 bin lira yapılacak artışlarla, memurlara yapılacak artışlarla en az 45 bin lira olmalıdır. Çünkü yoksulluk sınırı 78 bin lira, açlık sınırı şu anda zaten 30 bin lira. Onun için en düşük asgari ücreti 30 bin lira olarak talepte bulunan başta Türk İş olmak üzere siyasi partileri de hepsini buradan kınıyoruz. Onlar bu ülkede yaşamıyormuş gibi açıklamalar yapıyorlar. Bu haksızlığı da kabul etmiyoruz."