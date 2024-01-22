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Emeklilerin Zam Talepleri: 'Hepimiz Yoksullaştık, Hepimiz Sefalete Sürükleniyoruz' - Son Dakika
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Emeklilerin Zam Talepleri: 'Hepimiz Yoksullaştık, Hepimiz Sefalete Sürükleniyoruz'

Tüm Emeklilerin Sendikası Merkez Temsilciler Kurulu Üyesi Bayram Yumrukaya, emeklilere verilen zam oranlarına tepki göstererek, emeklilerin yoksullaştığını ve sefalete sürüklendiğini belirtti. Yumrukaya, emeklilere yapılan maaş ayrımcılığını sorgulayarak, yaşam koşullarının insanca olması gerektiğini vurguladı. Emeklilerin talepleri arasında en düşük maaşların yükseltilmesi ve yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması yer alıyor.

22.01.2024 - 19:30,
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MELTEM KARAKAŞ

Tüm Emeklilerin Sendikası Merkez Temsilciler Kurulu Üyesi Bayram Yumrukaya, "Hepimiz yoksullaştık, hepimiz sefalete sürükleniyoruz, özellikle emeklilere, saray iktidarı 'siz yaşamayın ölün' demek istiyor. Ekmeği, zeytini, çayı, suyu, yağı hepimiz aynı fiyatlardan alıyoruz, peki bu maaş ayrımcılığı neden?" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi emeklilere verilen zam oranlarına ilişkin bugün basın açıklaması yaptı. Eskişehir'de Hamamyolu Caddesi'nde bir araya gelen emekliler, "AKP'den hesabı emekliler soracak" sloganlarıyla yapılan zamlara tepkilerini dile getirdi. Çevreden vatandaşların da destek verdiği basın açıklamasına CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan da katıldı.

"BU MAAŞ AYRIMCILIĞI NEDEN?"

Bayram Yumrukaya şunları söyledi:

"Kısa adı BESAR olan, Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi'nin Ocak ayı rakamlarına göre; açlık Sınırı 21 bin 953 lira, bekar bir çalışanın maliyeti 26 bin 712 lira, yoksulluk sınırı 56 bin 942 lira, asgari ücret 17 bin 2 lira, en düşük memur maaşı 32 bin 861 lira, en düşük emekli maaşı 10 bin lira, en düşük memur emekli maaşı 14 bin 741 lira, en düşük dul aylığı 5 bin lira, en düşük yetim aylığı 2 bin 500 lira, 2023 yılı enflasyonu ENAG'a göre yüzde 127, TÜİK'e göre yüzde 64,77. Bu rakamlar bize neyi gösteriyor? Hepimiz yoksullaştık, hepimiz sefalete sürükleniyoruz, özellikle emeklilere, saray iktidarı 'siz yaşamayın ölün' demek istiyor. Ekmeği, zeytini, çayı, suyu, yağı hepimiz aynı fiyatlardan alıyoruz, peki bu maaş ayrımcılığı neden?

"SİZLER SICAK SARAYLARINIZDA OTURURKEN EMEKLİ GECE YATARKEN DOĞAL GAZINI KAPATIP YATIYOR"

Sizler saraylarınızda yatarken, manda yoğurdu, hurma, kestane balı ve yulaf yerken, emekli aç karnına yatıyor. Sizler sıcak saraylarınızda otururken, emekli gece yatarken doğal gazını kapatıp yatıyor. Ne yapmak istiyorsunuz? Emekli açlıktan, soğuktan ölsün mü istiyorsunuz? Bütün bunlar yetmiyor, üstüne üstlük dalga geçer gibi 2024'ü emekli yılı ilan ediyorsunuz, yüzde 5'i de müjde diye, emeklilerle alay ediyorsunuz! Bu yüzden emekliler size haklarını helal etmiyor. Emekliler dilenmiyor, hakkını istiyor hakkını, zamanında peşin peşin ödediklerini pirim oranında, insanca yaşam koşulları ücreti istiyor.

"EMEKLİLERE DAYATILAN SEFALET İÇİNDE BİR YAŞAMI KABUL ETMİYORUZ"

Biz emekliler hırsızlık yapmadık. Sahtekarlık ve dolandırıcılık yapmadık. Vergi kaçakçılığı yapmadık. Ülkemizin malını ve mülkünü de biz talan etmedik. En düşük emekli, dul, yetim ve engelli maaşı en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Hemen ardından yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması için yasal düzenleme yapılmalıdır. Emeklilere dayatılan sefalet içinde bir yaşamı kabul etmiyoruz."

Emeklilerin Zam Talepleri: \'Hepimiz Yoksullaştık, Hepimiz Sefalete Sürükleniyoruz\'
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Emeklilerin Zam Talepleri: 'Hepimiz Yoksullaştık, Hepimiz Sefalete Sürükleniyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emeklilerin Zam Talepleri: 'Hepimiz Yoksullaştık, Hepimiz Sefalete Sürükleniyoruz' - Son Dakika
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