Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri\'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'ni ziyaret etti. Etkinlik alanını gezen Erdoğan, stantları tek tek ziyaret ederek kitaplar hakkında bilgi aldı ve imzalattı. Ayrıca, Burundi'den gelen Bisibo Amani ile tanışarak fotoğraf çektirdi. Şule Yüksel Şenler'in doğum günü ise zengin bir kültür etkinliği ile kutlanacak.

24.05.2024 19:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'ni ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaretine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şahin Usta eşlik etti.

Etkinlik alanını gezen Emine Erdoğan, daha sonra usta yazarın en önemli eseri olan "Huzur Sokağı" romanından adını alan fuar alanındaki stantları tek tek ziyaret etti. İlk olarak Şule&Şule Yayınları'nın standını inceleyen Erdoğan, bir kitap kapağında Şenler'in gençlik yıllarına ait fotoğrafını görünce, "Ben onu hep öyle hatırlıyorum" ifadesini kullandı.

Burundi'de, Türkiye'den gelen bağışlar sayesinde işitme engelliler için bir eğitim merkezi kurması dolayısıyla önceki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden Türkiye Diyanet Vakfı İyilik Ödülü alan Bisibo Amani, tanışmak için geldiği etkinlikte Emine Erdoğan ile fotoğraf çektirdi. Erdoğan, Amani'ye "Bizden ülkenize çok selamlar" dedi.

Erdoğan, tek tek ziyaret ettiği stantlarda çocuk gelişimi ve Filistin konulu kitaplar ile yazar Alev Alatlı'nı kitaplarına ilgi gösterdi, hem kendisi hem de torunları için çok sayıda kitap ve oyun seti aldı. Yazarlardan kitapların yazılım süreçleri ve konuları hakkında bilgiler edinen Erdoğan, stantlarda hazır bulunan yazarlara kitapları imzalattı.

Usta yazar Şule Yüksel Şenler'in doğum günü kültür etkinliğiyle kutlanacak

Usta yazar Şule Yüksel Şenler'in 29 Mayıs'taki doğum gününü zengin bir kültür etkinliği ile kutlamaya hazırlanan vakıf, Şenler'in kalemiyle verdiği özgürlük mücadelesinin ve bu alandaki örnekliğinin yeni nesillere anlatılması ve tanıtılmasını hedefliyor. Bu kapsamda vakıf tarafından düzenlenen Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri, çocuk etkinlikleri, atölye çalışmaları, söyleşiler, paneller, kitap fuarı, imza günleri ve pek çok farklı faaliyetle 27 Mayıs'a kadar devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'ni ziyaret etti - Son Dakika

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