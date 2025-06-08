Eminönü Bayramda Turist Akınına Uğradı - Son Dakika
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Yerel

Eminönü Bayramda Turist Akınına Uğradı

08.06.2025 14:48
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Kurban Bayramı'nın 3. gününde Eminönü'nde yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Eminönü'ne akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren meydanda yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar tarihi yarımadada hem gezdi hem de alışveriş yaptı.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar tarihi noktalardan Eminönü'nü tercih etti. Bayramın 3'üncü gününde Eminönü'ne akın eden yerli ve yabancı turistler nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren meydanda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar tarihi yarımadada hem gezdi hem de alışveriş yaptı. Mısır Çarşısı ve Yeni Camii çevresi insan seline dönerken, esnaf yoğunluktan memnun kaldı. Öte yandan, bölgedeki trafik ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk dikkat çekti. Polis ekipleri meydan ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırırken, zabıta ekipleri de seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdürdü. Bayramın ilk günlerinde başlayan hareketliliğin tatil boyunca devam etmesi bekleniyor.

"İstanbul'un en güzel bölgesindeyiz"

Şehir dışından geldiğini ifade vatandaşlardan Zeki Zedeli," Aydın'dan geliyorum. İstanbul'un en güzel bölgesindeyiz. Şu anda İstanbul'un tarihi yerlerini ailemle, kardeşlerimle gezmeye geldim. Bayram tabii ki bir fırsat. İstanbul'a iş için insanlar gelebiliyor ama bayram fırsatları kısa tatiller için güzel oluyor. Yol güzergahları gayet iyiydi. İstanbul'un içi çok sakin, güzel trafik az. Önceki gelmiş olduğumuz zamanlarda trafik çok daha yoğundu. Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun" şeklinde konuştu.

"Çocuklarla bizde eğlendik"

Eşi ve çocuklarıyla Eminönü'ne gelen vatandaş, " Gaziosmanpaşa'dan geliyorum. Buralar çok güzel çocukları çıkarttık. Beraber çocuklarla bizde eğlendik. Arabalar şuan ücretsiz, toplu taşıma gayet güzel ve yollar boş. Güzel güzel geldik ailemiz ile güzel güzel gezdik" dedi.

"Mutluyum annem bayram tatiline buraya getirdi"

Eminönü Meydanı'nda ailesiyle gezen çocuk ise," Çok mutluyum annem bayram tatiline buraya getirdi. Eminönü Mısır Çarşısı ve Kapalı Çarşı hepsi çok güzel" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eminönü Bayramda Turist Akınına Uğradı - Son Dakika

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