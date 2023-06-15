Emirdağ'da Dev Mantarlar Çıktı - Son Dakika
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Emirdağ'da Dev Mantarlar Çıktı

Emirdağ'da Dev Mantarlar Çıktı

15.06.2023 12:22

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı yaylasında yağışların fazla olması ile birlikte dev boyutlarda mantarlar çıktı. Çevre sakinleri tarafından şaşkınlıkla karşılanan mantarlar, birçok vatandaş tarafından toplandı ve sosyal medyada paylaşıldı.

Son dönemde yurt genelinde etkili olan yağışlar bitki örtüsünde çeşitliği artırdı. Kurak yerler yemyeşil olurken, bazı bitkilerin boyutlarında inanılmaz değişimler yaşandı. Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı yaylasında çıkan mantarlar bu durumun en büyük kanıtı.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DAHA FAZLA BÜYÜDÜ

Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı yaylası civarında bu yıl yağışların fazla olması ile mantarlar bir önceki yıla göre daha fazla büyüdü.

MANTARLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Dev mantarlar çevre sakinleri tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bir çok vatandaş pişirmek için mantar topladı. Toplanan mantarların sosyal medyadan yayınlanan fotoğrafları ise büyük ilgi gördü.

Dev mantarların görüntüsü hayretle karşılandı
Dev mantarların görüntüsü hayretle karşılandı
Kaynak: İHA
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