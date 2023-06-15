Son dönemde yurt genelinde etkili olan yağışlar bitki örtüsünde çeşitliği artırdı. Kurak yerler yemyeşil olurken, bazı bitkilerin boyutlarında inanılmaz değişimler yaşandı. Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı yaylasında çıkan mantarlar bu durumun en büyük kanıtı.
Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı yaylası civarında bu yıl yağışların fazla olması ile mantarlar bir önceki yıla göre daha fazla büyüdü.
Dev mantarlar çevre sakinleri tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bir çok vatandaş pişirmek için mantar topladı. Toplanan mantarların sosyal medyadan yayınlanan fotoğrafları ise büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Yerel › Emirdağ'da Dev Mantarlar Çıktı - Son Dakika