Emirdağ'da Dev Mantarlar Çıktı

Son dönemde yurt genelinde etkili olan yağışlar bitki örtüsünde çeşitliği artırdı. Kurak yerler yemyeşil olurken, bazı bitkilerin boyutlarında inanılmaz değişimler yaşandı. Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı yaylasında çıkan mantarlar bu durumun en büyük kanıtı.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DAHA FAZLA BÜYÜDÜ

Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı yaylası civarında bu yıl yağışların fazla olması ile mantarlar bir önceki yıla göre daha fazla büyüdü.

MANTARLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Dev mantarlar çevre sakinleri tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bir çok vatandaş pişirmek için mantar topladı. Toplanan mantarların sosyal medyadan yayınlanan fotoğrafları ise büyük ilgi gördü.