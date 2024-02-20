Engelli Eşinin Bakım Masraflarını Karşılayamayan Kadın Tepkili

BURHAN DEMİRCİOĞLU
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde malulen emekli fiziksel engelli eşinin bakım masraflarını karşılayamayan Neslihan Arslantaş, kendisine bakım maaşı bağlanmamasına tepki gösterdi. Arslantaş, "Yetişemediğimiz için bakım aylığına bağlanmak istiyorum çünkü eşimin 10 bin lira emekli maaşıyla geçinemiyoruz. Çok zor durumda kalıyoruz. Başkalarının elini gözlüyoruz yeri geliyor. İki tane çocuğumun servis parasını, çocuklarıma harçlık veremiyorum okula. Çocuklar sürekli bana 'para vermiyorsun' diye söyleniyorlar. Çocuklarımla biz psikolojik olarak çökmüş durumdayız" dedi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine Söğütlüdere köyünde yaşayan Neslihan Arslantaş ve engelli eşi Mustafa Arslantaş, emekli maaşları ile ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ifade etti.
"EŞİMİN MAAŞI İLE BİZ GEÇİNEMİYORUZ"
Neslihan Arslantaş şunları söyledi:
"Eşim 5 yıl önce zeytinden düştü. Beli kırıldığı için omurilik sinirine zarar verdiği için belden aşağısı tutmuyor. Belinden aşağısı felçli durumda yani. Bütün bakımı bana ait. Bez bağlıyorum sonda takıyorum. Bütün banyosudur, tıraşıdır, bütün temizliği bana ait eşi olarak ben yapıyorum, ilgileniyorum. Benim eşim yatağından kalkamıyor. Ben elimi vurmazsam yemeğini, suyunu alıp yiyemez, içemez. Eşim malulen emekli oldu 10 bin lira maaş alıyor. Eşime devlet 1 paket bez parası ödüyor. Bir paket bez 1 hafta gitmiyor, 3 -4 gün ancak gidiyor ve biz yetişemiyoruz. Bütün maaşı ile karşılıyorum. Sonda takıyorum, sondasını da tabii ki alıyorum. Eşimin maaşı ile biz geçinemiyoruz. 2 tane çocuğum var okula gidiyor, servis parasıdır, ihtiyaçlar gideremiyoruz.
"EŞİME BAKIM AYLIĞI BAĞLAMIYORLAR, ÇOCUKLARIMA HARÇLIK VEREMİYORUM"
O yüzden ben 5 yıldır eşime bakım aylığı için hastaneye başvuruyorum, heyete giriyor, hiçbir türlü bakım aylığını onaylamıyorlar. Tam bağımlı vermiyorlar her zaman kısmı bağımlı olarak geçiyor. Dört kere girdirdim hepsinde aynı. Ben bunu kabul etmiyorum neye dayanarak bunu veriyorlar bize? Çünkü bakıma muhtaç ben yataktan kaldırmazsam, yemeğini suyunu vermezsem, altını bezlemezsem, sondasını takmazsam yani bu adam yatakta ölecek durumda. Ben 2 gün ellemeyeyim ölür zaten. Yetişemediğimiz için bakım aylığına bağlanmak istiyorum çünkü eşimin 10 bin lira emekli maaşıyla geçinemiyoruz. Çok zor durumda kalıyoruz. Başkalarının elini gözlüyoruz yeri geliyor. İki tane çocuğumun servis parasıdır, ben çocuklarıma harçlık veremiyorum okula. Çocuklar sürekli bana 'para vermiyorsun' diye söyleniyorlar. Çocuklarımla biz psikolojik olarak çökmüş durumdayız."
"SUYA PARA BULAMIYORUZ"
Mustafa Arslantaş ise "Ben bakıma muhtacım. Yürüyemiyorum, yerimden kalkamıyorum. Sinir hasarlı olduğu için belden aşağım felç. Ben bakıma muhtacım. Malulen emekliyim. 10 bin lira emekli maaşı alıyorum yetmiyor. Evimizde çalışanımız yok, 2 tane çocuğum var. Ben 2 kez taştan (böbrek) ameliyat oldum, günlük 2 litre, 3 litre su içmezsem böbreklerim şişiyor o da hazır su olacak suya da para bulamıyoruz. Perişan durumdayız biz" dedi.
Son Dakika › Yerel › Engelli Eşinin Bakım Masraflarını Karşılayamayan Kadın Tepkili - Son Dakika
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