Engelsiz Üretim Atölyesi Öğrencileri İçin Yeni Yıl Partisi Düzenlendi

Kartal Belediyesi, engelli bireylere el becerisi ve meslek eğitimi vererek onlara yeni ufuklar açan Engelsiz Üretim Atölyesi öğrencileri için yeni yıl partisi düzenledi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de partiye katılarak, öğrencilerin yeni yıl coşkusuna ortak oldu.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Engelsiz Üretim Atölyesi öğrencileri için organize edilen yeni yıl partisi, Mehmet Ali Büklü Parkı'nda bulunan Jüpiter Gezegen Kafe'de düzenlendi.

Etkinliğe katılarak öğrencilerin yeni yıl heyecanını paylaşan Başkan Gökhan Yüksel, tüm engelli bireyler ve aileleri ile tek tek ilgilenerek taleplerle ilgili belediye personeline talimatlar verdi. Engelsiz Üretim Atölyesi'nin yetenekli öğrencilerine yeni yıl temennilerini ileten Başkan Yüksel, yeni yılda öğrencilerin tüm dileklerinin gerçekleşmesini diledi.

Başkan Yüksel ile yeni yıl yemeğini yiyen engelli bireyler, yemeğin ardından çalan hareketli şarkılarla dans ederek, halaylar çekerek doyasıya eğlendi.