Enkazdaki hali yürek burkmuştu! Küçük Ahmet, bayram sabahını annesi ve kardeşlerinin mezarı başında geçirdi - Son Dakika
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Enkazdaki hali yürek burkmuştu! Küçük Ahmet, bayram sabahını annesi ve kardeşlerinin mezarı başında geçirdi

21.04.2023 11:05

Hatay'da yaşanan yıkıcı deprem felaketinde annesi ve 5 kardeşi enkaz altındayken okuduğu dualarla hafızalara kazınan 11 yaşındaki Ahmet Kala, Ramazan Bayramı namazı sonrası mezarlığa giderek annesi ve kardeşlerine okuduğu dualarla yeniden yürek burktu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da annesi ve 5 kardeşinin bulunduğu binanın yıkılması sonrasında günlerce başında dualar okuyan 11 yaşındaki Ahmet Kala, görenlerin aklına kazınmıştı.

Enkaz başında günlerce dua ederken tanınan minik Ahmet, bayram sabahı da annesi ve kardeşlerini duasız bırakmadı

ANNESİNİN MEZAR TAŞINI SEVİP DUA OKUDU

Ramazan Bayramı namazının ardından yakınları ile birlikte annesi ve kardeşlerinin bulunduğu mezarlığa gelen Ahmet Kala, burada da okuduğu dualarla gelenlerin yüreklerini dağladı. Annesinin mezar taşını sevip toprağından elini çekmeyen küçük çocuk, dakikalarca dualar okudu.

Annesi ve kardeşleri için çok ağladığını belirten Ahmet Kala, duaları okuduktan sonra yakınlarıyla birlikte mezarlıktan ayrıldı.

Enkaz başında günlerce dua ederken tanınan minik Ahmet, bayram sabahı da annesi ve kardeşlerini duasız bırakmadı
Enkaz başında günlerce dua ederken tanınan minik Ahmet, bayram sabahı da annesi ve kardeşlerini duasız bırakmadı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Anazarbus : Çocuk suriye Türkmeni , Ahmet Kale ... Bu çocuğa dahi niye geldiler diyenler vardı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Ramazan Bayramı, Kahramanmaraş, Hatay, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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