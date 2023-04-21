Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da annesi ve 5 kardeşinin bulunduğu binanın yıkılması sonrasında günlerce başında dualar okuyan 11 yaşındaki Ahmet Kala, görenlerin aklına kazınmıştı.
Ramazan Bayramı namazının ardından yakınları ile birlikte annesi ve kardeşlerinin bulunduğu mezarlığa gelen Ahmet Kala, burada da okuduğu dualarla gelenlerin yüreklerini dağladı. Annesinin mezar taşını sevip toprağından elini çekmeyen küçük çocuk, dakikalarca dualar okudu.
Annesi ve kardeşleri için çok ağladığını belirten Ahmet Kala, duaları okuduktan sonra yakınlarıyla birlikte mezarlıktan ayrıldı.
Son Dakika › Yerel › Enkazdaki hali yürek burkmuştu! Küçük Ahmet, bayram sabahını annesi ve kardeşlerinin mezarı başında geçirdi - Son Dakika