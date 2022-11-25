"Enson" olan adını duyan şaşırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

"Enson" olan adını duyan şaşırıyor

25.11.2022 10:42
"Enson" olan adını duyan şaşırıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan bir vatandaşın 'Enson' olan adını duyan şaşırıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan bir vatandaşın 'Enson' olan adını duyan şaşırıyor. Resmi kurumlarda ve bankalarda karşılaştığı görevlilerin Türkiye'de benzeri olmayan adını duyduğunda şaşırdığını belirten Enson Çoban, inandırmak için kimliğini, hatta evlilik cüzdanını bile göstermek zorunda kaldığını söyledi.

"Komşularımız 'bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler"

Yıllardır yol yapım şantiyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine yerleşen evli ve 3 çocuk babası Enson Çoban, "Benden önce 6 kardeşim olmuş. Doğduğumda komşularımız 'bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler. Annem ve babam da bana 'Enson' adını vermişler. Ama sonra bir kardeşim daha olmuş" dedi.

"Türkiye'de adaşım yok. Belki dünyada da yoktur"

Adını ilk duyan herkesin şaşırdığını anlatan 67 yaşındaki Enson Çoban, "Türkiye'de adaşım yok. Belki dünyada da yoktur. Gaziantep'te işlem yaptırmaya girdiğim bankada kimliğimde yazılı adıma inanamadılar. Evlenme cüzdanına kadar getirip çıkardık. Çalıştığım şantiyeden aldığım kimliği, ehliyetimi bile gösterdim. Öyle ikna oldular" diye konuştu.

"Yabancı isim gibi çağrıştırıyor"

Kimsede olmadığı için güzel bulduğu adını değiştirmeyi düşünmeyen Çoban'ın su yüklemesi için başvurduğu Suluova Belediyesindeki işlemini yaparken adını duyduğunda şaşıran görevli Salih Gümüş de, "Enson çok değişik bir isim. Biraz da yabancı isim gibi çağrıştırıyor" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Türk Metal Sendikası'nda hedef 300 bin üye Türk Metal Sendikası'nda hedef 300 bin üye Yangında canları dışında her şeylerini kaybeden aile yardım bekliyor Yangında canları dışında her şeylerini kaybeden aile yardım bekliyor

Türkiye, Suluova, Amasya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Enson' olan adını duyan şaşırıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:13 Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae için İngiltere devi serveti gözden çıkardı
11:05 CHP'li isimden asgari ücret çıkışı! Konuşulanların hayli üstünde bir rakam verdi
10:57 Fatih Terim, 91 yaşındaki annesi Nuriye Terim'i kaybetti
10:54 Konya'daki köpek katliamıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan iki cümlelik açıklama: Hassasiyetle takip edeceğiz
10:46 Gram altın güne yatay seyirle başladı! Analistler yatırımcıları uyardı
10:36 Tamer Karadağlı yeni dizisinde özel hareket polisini canlandıracak
10:29 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası davasında tutuklu yargılanan tek sanık tahliye edildi
10:28 TSK hakkındaki kimyasal silah iddiasının ardından tutuklanan Şebnem Korur Fincancı için istenen ceza belli oldu
10:27 15 yaşındaki lise öğrencisi Helin'in ilk kitabı yayınlandı
09:59 19 yıllık bebek cinayeti ihbarla aydınlatıldı! Anne ve baba gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2022 11:23:58. #1.13#
SON DAKİKA: "Enson" olan adını duyan şaşırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement