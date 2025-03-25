Erciyes Kayak Merkezi'nin yabancı yayınlardaki yankısı sürüyor - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'nin yabancı yayınlardaki yankısı sürüyor

Erciyes Kayak Merkezi\'nin yabancı yayınlardaki yankısı sürüyor

Kayseri'nin turizmde amiral gemisi konumunda olan ve Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olarak yerli, yabancı konuklarını ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi, güzelliği ve başarısı ile gündemden düşmüyor.

25.03.2025 12:12  Güncelleme: 12:14
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Kayseri'nin turizmde amiral gemisi konumunda olan ve Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olarak yerli, yabancı konuklarını ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi, güzelliği ve başarısı ile gündemden düşmüyor. Bu istikamette yabancı basın kuruluşu Snow Industry News internet sitesinde, Erciyes Kayak Merkezi'ni anlatan geniş bir yazı kaleme alındı.

Kış sporları başta olmak üzere spor ve turizmin gözdesi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Kayak Merkezi, her geçen gün artan ziyaretçisi ve ülke sınırlarını aşan şöhreti ile yerli ve yabancı basın kuruluşlarının da dikkatini çekmeye devam ediyor. Dünyanın önemli kış turizm ve sporları haber sitelerinden biri olan Snow Industry News (SIN), 'SIN Kayakları Türkiye' başlıklı yazısında Erciyes Kayak Merkezi'ne dair geniş bilgi vererek, görüşlerini aktardı. 'Ve şimdi tamamen farklı bir şey için' şeklindeki girişi bulunan yazıda, Erciyes'in konumu, tarihi ve özellikleri hakkında detaylı bilgiler paylaşılarak, Erciyes'e özgü bazı ayrıntılar da dile getirildi. Yazıda şunlara yer verildi;

"Erciyes Kayak Merkezi, Anadolu'nun en yüksek zirvesi olan Erciyes Dağı'nda (3.917 m) bulunmaktadır. Erciyes Dağı, sönmüş bir volkandır. Erciyes Dağı'nın yüksek noktaları yıl boyunca karla kaplıyken, kuzey tarafında bir buz dağı bulunmaktadır. Dış etkenlerle bir krater oluşmuş ve birkaç dik tepecik ortaya çıkmıştır. Erciyes Dağı'nın zirvesinde, kaya sütunları arasında Bizans rahiplerinin dini törenler için kullandıkları bir mağara bulunmaktadır. Kuzey yamacında 700 metre yüksekliğinde bir dağ buzulu, doğu yamacında ise 2.100-2.900 metre yükseklikteki Tekir yaylası bir kış sporları merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Kayak liftinden kamp alanına yürüyüş kışın yaklaşık 2,5-3 saat sürmektedir."

'Erciyes, coğrafi konumu itibariyle dünyanın en merkezinde olan kayak merkezidir' bilgisi yer alan yazıda; " İstanbul'dan yakındaki Kayseri'ye günde 15 tarifeli uçuş bulunmaktadır. Erciyes ile İstanbul arasındaki bir saatlik uçuş mesafesi, Erciyes Kayak Merkezi'ni hem yerli hem de yabancı turistler için cazip hale getirmektedir. Erciyes Kayak Merkezi ise Kayseri Havalimanı'na sadece 25 dakika, Kayseri şehir merkezine 20 dakika ve Kapadokya'ya 60 dakika uzaklıktadır. Kayseri şehir merkezi ve Erciyes, çift hatlı bir otoyolla birbirine bağlıdır. Kayak merkezinde, uluslararası standartlara uygun son teknolojiyle donatılmış, saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasiteli, çift, yüksek hızlı, ayrılabilir telesiyejler bulunmaktadır. Telesiyejlerde inanılmaz bir panoramayı deneyimleme ve Erciyes Dağı'nın endemik bitkilerini gözlemleme şansına sahip olacaksınız. Hacılar Kapı ve Tekir Kapı'da gondollarla ailenizle birlikte konforlu bir yolculuk sizi bekliyor, yöresel tesislerde ise sıcak içeceklerle canlanacaksınız" ifadeleri paylaşıldı. Erciyes Kayak Merkezi'nin teknik altyapısından ve özelliklerinden de bahsedilen yazıda, kayak merkezinin geniş imkanlara sahip olduğu vurgulanırken, Erciyes'in kayak alanının Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmesinin benzersiz olduğuna da işaret edilerek, "Erciyes, kayak alanının Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olması ve onun tarafından işletilmesiyle Türkiye'de benzersizdir" ifadelerine yer verildi. Erciyes Kayak Merkezi'nin ele alındığı söz konusu yazıda, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne de değinilerek, "Yüksek irtifa yaz kampları, olimpik boyutlarda bir havuzda yüzme, futbol eğitimi, dağ yürüyüşü ve dağların en yüksek zirvelerindeki antik şapeller ve tapınaklar bazen tırmanıcılar tarafından barınak olarak kullanıldığından tırmanma imkanı sunuyor" şeklinde paylaşımda bulunuldu. Ulaşım imkanlarının iyi olduğu da belirtilen yazıda, yerli turistlerin yanı sıra, yabancı turistlerin Kayseri'nin uluslararası havalimanından ulaşım sağladığı da dile getirildi.

Kadim kent Kayseri'nin tarihiyle öne çıkan bir şehir ve ziyaret edilmeye değer olduğu paylaşılan yazıda, "Kayseri'nin kendisi ziyaret etmeye değer. Kayseri üç altın çağ yaşadı. İlki, MÖ 2000'e tarihlenen, şehrin Asurlular ve Hititler arasında bir ticaret merkezi oluşturduğu zamandı. İkincisi, 1. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar Roma egemenliğine girdi. Üçüncü altın çağ, şehrin Selçuklu Sultanlığı'nın ikinci başkenti olduğu Selçuklular döneminde (1178-1243) yaşandı. Ana meydanda kale, şehir camisinin yanında yer alır ve yerel müze, Kayseri'nin birçok kültürel değişime tanıklık eden ve onu bugün gerçek anlamda kozmopolit bir şehir yapan büyük bir ticaret yolunun parçası olduğu gerçeğini yansıtır. Hiç şüphesiz, herhangi bir geziyi en iyi şekilde değerlendirmenin yolu bölgenin sunduklarını görmektir ve bu nedenle, bunu sadece bir kayak gezisinden daha fazlası olarak düşünmek anlamına gelir. Dağda kaç gün geçirmek istediğinize karar verin, Kayseri'yi ziyaret etmek için bir gün ayırın, ancak şüphesiz Kapadokya'ya bir gezi eklemeyi unutmayın" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Kayak Merkezi'nin yabancı yayınlardaki yankısı sürüyor - Son Dakika

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