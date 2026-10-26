Erciyes Üniversitesi\'nde 6.5 büyüklüğünde deprem senaryosu ve yangın tatbikatı yapıldı

Erciyes Üniversitesi'nde AFAD başta olmak üzere kurum ve STK'ların katılımı ile deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Erciyesi Üniversitesi kampusu içerisinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bazı fakülte ve hastane binalarında hafif hasar meydana gelirken Onkoloji Hastanesi'nde ise yangın çıktı. Yangında binada mahsur kalanlar ekipler tarafından başarılı bir şekilde tahliye edildi. Tatbikatı izleyen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; "2025 yılı Kasım ayında bir koordinatörlük kurmuştuk. Özellikle Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) AFAD ile yapmış olduğu protokol kapsamında gelişti. Üniversitemizde koordinatörlüğün en temel görevi gerek akademik gerekse idari personelimizin gerekse de öğrencilerimizin bu manada bilincini artırmaktır. Bu bilinci artırmak için de zaman içerisinde bu ve buna benzer tatbikatlar gerçekleştirmiş olacağız. Bugünkü tatbikatımız da 6.5 büyüklüğünde gerçekleşen depreme bağlı olarak bütün üniversite binalarımız bu manada ön incelemeye tabii tutuldu. AKOM olarak biz bu bilgilerle rektörlükte hızlı bir koordinasyon sağlamış olduk. Gerek AFAD'ımız gerekse diğer birimlerimiz, STK'larımız, daire başkanlarımız, dekanlıklarımızla koordineli bir şekilde bu süreci yönetmeye çalıştık. An itibariyle özellikle hastanemizde küçük hasarların geliştiğini, az hasar olarak tanımladığımız taşıyıcı olmayan elemanlarda gelişen çatlaklardı. Diş hastanemizde de yine benzer şekilde az hasara bağlı olarak gerekli önlemleri almaya çalıştık. Mühendislik fakültesinde de benzer az hasarın olduğunu gördük. Koordineli bir şekilde tahliyeleri sağladık. Devamında gelişen yangın sebebiyle özellikle diş hastanemizde ve onkoloji hastanemizde yangına bağlı olarak tahliyelerimizi itfaiyeden de destek almak suretiyle süreci planlı olarak yönetmiş olduk. Valimiz başta olmak üzere büyükşehir belediyemize gerekli bilgilendirmeleri sağladım. Ayrıca YÖK başkanımıza da gelişen deprem süreciyle ilgili an itibariyle kaç kişiyle aktif sahada bulunduğumuzu, öğrencilerimizin tahliyelerini ne şekilde gerçekleştirildiğini ortaya koymuş olduk. Tabi bu bir tatbikat, gerçeğinden her zaman sakınırız. Biz Erciyes Üniversitesi Afet ve Acil Durum Koordinatörlüğü olarak bu süreci planlı olarak yönetmeye gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç ise afete hazırlıklı bir ülke için yapılan çalışmaların önemine vurgu yaparak; "Erciyes Üniversitemiz ile birlikte YÖK ve AFAD Başkanlığı'mızın yapmış olduğu protokol çerçevesinde yıllık olarak gerçekleştireceğimiz kampus tatbikatını gerçekleştirdik. Bu kapsamda üniversitelerimizin afete hazır olması ve Türkiye'nin afete hazır olması mottosunu işliyoruz. Bu bizim için çok kıymetliydi, böyle bir üniversitenin bütün fakülteleriyle, dekanlıklarıyla, hastaneleriyle tatbikatı icra ediyor olması, hem çalışanlarını hem öğrencilerini hazır hale getirmesi ülkemiz için çok kıymetli. Yapılan bütün çalışmaları her zaman destekliyoruz ve daha ileri seviyeye gitmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu tatbikatın yapılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen tatbikata AFAD, UMKE, sağlık ekipleri, itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkuaz Arama Kurtarma ekibi, Kayseri Amatör Telsizciler Derneği (KATED), hastane güvenlik görevlileri ve üniversite personelleri katıldı.