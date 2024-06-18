Erdek'te Kurban Bayramı Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
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Erdek'te Kurban Bayramı Tatili Yoğunluğu

Balıkesir'in turizm beldelerinden olan Güney Marmara Bölgesi'ndeki Erdek, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşıyor. Plajlar ve oteller neredeyse tamamen dolu durumda. Tatilciler denize girme, güneşlenme ve deniz aktivitelerine katılma imkanı buluyor. Feribot firmalarının ek seferleriyle Marmara ve Avşa Adası'na gitmek isteyen vatandaşlar da rahatlıkla seyahat edebiliyor. Bursa'dan gelen tatilciler ise karavanları veya çadırlarıyla Erdek'in güzel koylarında 9 günlük bayram tatilini dolu dolu geçirme fırsatı buluyor.

18.06.2024 15:51
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Erdek'te Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

BALIKESİR - Balıkesir'in turizm beldelerinden olan Güney Marmara Bölgesi'nden Erdek'te Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Güney Marmara Bölgesi'nin tatil beldesi olan Erdek'te işletmeler bayramı yoğun geçiriyor. Bayramın gelmesiyle plajlarda ve otellerde doluluk oranı neredeyse yüzde 100'e yaklaştı.

İlçe merkezindeki Çuğra ve Kurbağalı plajları tatilcilerle doldu. Aynı zamanda da Kapıdağ Yarım Adası'nda İlhanlar, Turanköy, Ocaklar sahilleri de hınca hınç doldu. Erdek'in girişinden ilçe merkezine kadar Adnan Menderes Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Bandırma-Erdek kara yolunda da zaman zaman araç yoğunluğu meydana geldi. Tatilini denize girerek ve güneşlenerek geçirmek isteyenlerin yanı sıra deniz aktivitelerine katılanlar da oluyor.

Tatilciler denize girme, güneşlenme ve deniz aktivitelerine katılma imkanı buluyor. Erdek'ten Marmara ve Avşa Adası'na gitmek isteyen vatandaşlar ise feribot firmalarının ek seferlerinden faydalanıyor. Yoğun olarak Bursa ilinden gelen tatilciler, Erdek'in eşsiz güzel koylarında kimi karavanları ile kimisi ise çadırlarını kurarak 9 günlük bayram tatilini dolu dolu geçirme fırsatı buluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erdek'te Kurban Bayramı Tatili Yoğunluğu - Son Dakika

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