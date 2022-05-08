Erhan Aksay Expo Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Erhan Aksay Expo Futbol Turnuvası Başladı

08.05.2022 11:53

Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümlerinde her yıl Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Erhan Aksay EXPO Futbol Turnuvası başladı.

Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümlerinde her yıl Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Erhan Aksay EXPO Futbol Turnuvası başladı.

Eski Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aksay'ın başlattığı ve bu sene 36.sı yapılan turnuvanın açılışında spor, siyaset, akademi ve iş dünyası bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, turnuvanın açılış maçı öncesi yaptığı açıklamada Hatay'ın tarih, kültür, gastronomi ve EXPO şehri olmasının yanında spor kenti olarak da öne çıktığını belirtti.

"UMARIM MAÇLAR FAİR-PLAY RUHUYLA OYNANIR VE HAK EDEN TAKIM TURNUVAYI KAZANIR"

Hatay'ın 7 takımının süper liglerde mücadele ettiğini ifade eden Savaş, Türk sporuna ve sporculara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Merhum Erhan Aksay'ın adını bu turnuvada yaşatmak mutluluk duyduklarını söyleyen Savaş, " Türkiye'nin en uzun soluklu amatör turnuvasını bu yıl da gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Pandemi nedeniyle iki yıl ara vermemize rağmen aynı heyecanla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım maçlar fair-play ruhuyla oynanır ve hak eden takım turnuvayı kazanır. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dilerim" dedi.

Merhum Erhan Aksay'ın eşi Meziyet Aksay da pandemi sonrası turnuvanın yeniden yapılmasının sevincini yaşadığını söyleyerek Lütfü Savaş ve tertip komitesi üyelerine teşekkür etti. CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir de açılış törenine katılanlar arasındaydı. Tokdemir, turnuvanın düzenlenmesinde büyük pay sahibi olan Savaş'a teşekkür ederek katılan takımlara başarılar diledi.

BAŞLAMA VURUŞU AKSAY VE SAVAŞ'TAN

Turnuvanın açılış maçında başlama vuruşunu her sene olduğu yine Lütfü Savaş ve Meziyet Aksay birlikte yaptı. Karşılaşmayı eski hakemlerden Sabahattin Özen yönetti. Kırmızı ve beyaz formalarıyla turnuvanın ilk maçını oynayan takımlar, Türk spor kamuoyuna dostluk ve kardeşlik mesajı verdi.

KIRMIZI TAKIM-BEYAZ TAKIM: 3-2

Tribünleri dolduran sporseverlere seyir zevki yüksek karşılaşma izleten iki takımın mücadelesini kırmızı formalı takım 3-2 kazandı.

HBB Esentepe Futbol Sahası'ndaki karşılaşmayı CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş, Meziyet Aksay ve ailesi, HBB yöneticileri, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve takım yöneticileri ile yüzlerce sporsever birlikte izledi.

Erhan Aksay Expo Futbol Turnuvası Başladı
Erhan Aksay Expo Futbol Turnuvası Başladı
Erhan Aksay Expo Futbol Turnuvası Başladı
Erhan Aksay Expo Futbol Turnuvası Başladı

YORUMLAR
500
Van Büyükşehir Kadın Futbol takımı namağlup şampiyonluğunu ilan etti Van Büyükşehir Kadın Futbol takımı namağlup şampiyonluğunu ilan etti Lütfü Savaş:  'Tribünlerde Gençlerin, Çocukların ve Kadınların Olması Futbola Ayrı Renk Katıyor' Lütfü Savaş:  'Tribünlerde Gençlerin, Çocukların ve Kadınların Olması Futbola Ayrı Renk Katıyor'

Büyükşehir Belediyesi, Lütfü Savaş, Futbol, Hatay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Erhan Aksay Expo Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
10:30 Polisin kıskaca aldığı "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri evinde sobelendi
10:28 Taksim'de yabancı uyruklu bir kişi "öleceğim" diyerek köprüden aşağı atladı
11:47 Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı
09:58 İstanbul'da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 12:05:35. #1.11#
SON DAKİKA: Erhan Aksay Expo Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement