Erhan Aksay Expo Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika

Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümlerinde her yıl Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Erhan Aksay EXPO Futbol Turnuvası başladı.

Eski Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aksay'ın başlattığı ve bu sene 36.sı yapılan turnuvanın açılışında spor, siyaset, akademi ve iş dünyası bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, turnuvanın açılış maçı öncesi yaptığı açıklamada Hatay'ın tarih, kültür, gastronomi ve EXPO şehri olmasının yanında spor kenti olarak da öne çıktığını belirtti.

"UMARIM MAÇLAR FAİR-PLAY RUHUYLA OYNANIR VE HAK EDEN TAKIM TURNUVAYI KAZANIR"

Hatay'ın 7 takımının süper liglerde mücadele ettiğini ifade eden Savaş, Türk sporuna ve sporculara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Merhum Erhan Aksay'ın adını bu turnuvada yaşatmak mutluluk duyduklarını söyleyen Savaş, " Türkiye'nin en uzun soluklu amatör turnuvasını bu yıl da gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Pandemi nedeniyle iki yıl ara vermemize rağmen aynı heyecanla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım maçlar fair-play ruhuyla oynanır ve hak eden takım turnuvayı kazanır. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dilerim" dedi.

Merhum Erhan Aksay'ın eşi Meziyet Aksay da pandemi sonrası turnuvanın yeniden yapılmasının sevincini yaşadığını söyleyerek Lütfü Savaş ve tertip komitesi üyelerine teşekkür etti. CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir de açılış törenine katılanlar arasındaydı. Tokdemir, turnuvanın düzenlenmesinde büyük pay sahibi olan Savaş'a teşekkür ederek katılan takımlara başarılar diledi.

BAŞLAMA VURUŞU AKSAY VE SAVAŞ'TAN

Turnuvanın açılış maçında başlama vuruşunu her sene olduğu yine Lütfü Savaş ve Meziyet Aksay birlikte yaptı. Karşılaşmayı eski hakemlerden Sabahattin Özen yönetti. Kırmızı ve beyaz formalarıyla turnuvanın ilk maçını oynayan takımlar, Türk spor kamuoyuna dostluk ve kardeşlik mesajı verdi.

KIRMIZI TAKIM-BEYAZ TAKIM: 3-2

Tribünleri dolduran sporseverlere seyir zevki yüksek karşılaşma izleten iki takımın mücadelesini kırmızı formalı takım 3-2 kazandı.

HBB Esentepe Futbol Sahası'ndaki karşılaşmayı CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş, Meziyet Aksay ve ailesi, HBB yöneticileri, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve takım yöneticileri ile yüzlerce sporsever birlikte izledi.