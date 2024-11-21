Erkan Balk Dünya Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erkan Balk Dünya Şampiyonu

Erkan Balk Dünya Şampiyonu

Erkan Balk, sualtı şampiyonasında iki altın madalya kazanarak Türkiye'yi 1. sıraya yükseltti.

21.11.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 20. Sualtı Fotoğraf ve 6. Sualtı Video Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Erkan Balk, Vali Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.

Şampiyona, 7-12 Ekim 2024 tarihlerinde Arnavutluk'un Saranda şehrinde gerçekleştirildi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şampiyonada Video Film kategorisinde altın madalya ve Belgesel Video kategorisinde de altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Erkan Balk ile Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hasan Kalın'ı makamında kabul etti. Balk, ziyarette kazandığı madalyalar ile dünya şampiyonasındaki ülke sıralamasında ilk defa Türkiye'nin 1'inci sıraya yükselmesi dolayısıyla aldığı plaketi Vali Aksoy'a göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı"

Vali Hüseyin Aksoy, şampiyonu tebrik ederek, "Erkan Balk'ın başarıları sadece bireysel değil, aynı zamanda ülkemiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Türkiye'nin dünya sıralamasında ilk kez 1'inci sıraya yükselmesi, sualtı sporları alanında ne kadar yetenekli sporculara sahip olduğumuzu göstermektedir. Erkan Balk'ı ve ekibini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Cumhuriyet tarihinde ilk madalya alan Türk sporcu unvanını elde ettik"

Erkan Balk ise, şampiyona ve kazandığı başarılar hakkında bilgi vererek, "2023 yılında Küba'da düzenlenen CMAS 19. Sualtı Fotoğraf ve 5. Sualtı Video Dünya Şampiyonası'nda ilk kez milli sporcu unvanıyla ülkemizi dalış eşim Akın Bağcılar ile beraber temsil ettik. Cumhuriyet tarihinde ilk madalya alan Türk sporcu unvanını elde ettik. Bu başarılarımızı sürdürecek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Yerel Haberler, Hüseyin Aksoy, Türkiye, Yerel, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erkan Balk Dünya Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
12:08 MHP’li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç’a soruldu MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
11:32 Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:30 Türkiye Futbol Federasyonu’nu mahkemeye verdiler Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye verdiler
17:22 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru
17:09 Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi
17:05 Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak
17:00 Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı
16:58 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi
16:56 Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte
16:54 Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 13:42:45. #1.13#
SON DAKİKA: Erkan Balk Dünya Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.