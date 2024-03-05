ERÜ ve İskenderun Teknik Üniversitesi Deprem Konferansı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ERÜ ve İskenderun Teknik Üniversitesi Deprem Konferansı Düzenledi

ERÜ ve İskenderun Teknik Üniversitesi Deprem Konferansı Düzenledi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından '6 Şubat Depremlerine Mühendislik Bakışı ve Deprem Deneyimleri' konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Örnek ve diğer akademisyenler katıldı. Konferansta depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Rektör Altun, izolatörlerin kullanımı ve çelik yapıların önemine değindi. Ayrıca, deprem konusunda eğitimlerin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

05.03.2024 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından '6 Şubat Depremlerine Mühendislik Bakışı ve Deprem Deneyimleri' konulu konferans düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un yanı sıra, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Örnek, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansın konuşmacısı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi. Yaşanılan depremden büyük bir üzüntü duyduklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun; "Yaşanmışlıkları unutmamak ve özellikle de acı deneyim ve tecrübeler söz konusu ise mutlaka beyinlerin onu unutması çok kolay olmuyor. Çünkü insanların acı hatıraları söz konusu" dedi. Son dönemlerde kamuoyunda sıkça yer alan izolatörler hakkında katılımcılara bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, izolatörlerin kullanım sınırlamaları olduğunu belirterek; "Binanın yüksekliği arttıkça izolatör kullanımı sıkıntıya girer. Bu sefer binada devrilme meydana gelir. Ancak şu anda kullanılan sistemlere baktığımızda bizimde Erciyes Üniversitesi Deprem Araştırma Laboratuvarı'nda geliştirmiş olduğumuz bilyeli sistem izolatörler de Ar-Ge safhasını geçmiş, Ür-Ge safhasında yetkili firma tarafından bunların binalarda kullanılması için üretmiş oldukları numune üzerinde tarafsız laboratuvarda ve deneyler yapılması sonucunda gerekli onayları alınmış bir üründen bahsediyoruz. Bundan sonraki süreçlerde bu izolatörlerin yaygınlaşması da söz konusu olacaktır" diye konuştu. Konuşmasında çelik yapı kullanımının çok önemli olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Altun; "Çelik yapılarda deprem davranışı, deprem performansında çok etkili sonuç veren önemli bir yapı tipi ve malzemesidir. Ülkemizde bununda mutlaka gündeme gelmesi gerekmektedir. Bunun dışında Devletimiz faylardan uzaklaşmak sureti ile tünel kalıp sistemleri tercihlerine dönmektedir ve bunlar çok doğru tercihlerdir. ve bu binalar deprem anında dışarıya kaçmak yerine, binada durmanızı tavsiye edeceğimiz bina tipidir" şeklinde konuştu. Türkiye'de gerçekleşen depremleri Japonya'da gerçekleşen depremlerle kıyaslamanın çok yanlış olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Altun şunları kaydetti;

"Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız. 150 kilometre okyanusta 130 kilometre aşağıda olan deprem ile ayağınızın altında 5 kilometre mesafede olan deprem aynı değildir. Çünkü Türkiye'de meydana gelen deprem ayağımızın altında olmaktadır. O nedenle biz bunlara karşı gerekli önlemleri alacak ve faylardan kaçacağız. Yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılarımızı üretmek suretiyle depreme dayanıklı yapı tasarımını gerçekleştirmiş olmak bizim en önemli detayımız olarak karşımıza çıkmaktadır."

Depremleri unutmamalıyız diyen Rektör Prof. Dr. Altun, belirli periyotlarda sadece seminerler değil, deprem konusunda eğitimlerinde verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Örnek ise akademisyen olmanın yanında aynı zamanda bir depremzede olduğunu ve yaklaşık 393 gün geçmesine rağmen 6 Şubat'ta yaşananların halen hafızalarda ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirterek, "6 Şubat Depremlerine Mühendislik Bakışı ve Deprem Deneyimleri" konusunda sunum gerçekleştirdi.

Konferans plaket takdiminin ardından konferans sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İskenderun, Konferans, Erciyes, Deprem, Deprem, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ERÜ ve İskenderun Teknik Üniversitesi Deprem Konferansı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
14:59 Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır’a kaçırdı Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 18:16:59. #1.11#
SON DAKİKA: ERÜ ve İskenderun Teknik Üniversitesi Deprem Konferansı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement