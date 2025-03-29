Erzincan\'da Bayram Alışverişi Yoğunlaştı

Erzincan'da Ramazan Bayramı öncesi başka şehirlerden gelen tatilcilerin de akınıyla çarşıda ve pazarlarda alışveriş yoğunluğunda artış yaşanıyor.

Ramazan Bayramı arefesinde vatandaşlar alışveriş telaşına başladı. Alışveriş için kentteki özellikle Ordu Caddesi, Halitpaşa Caddesi, Fevzipaşa Caddesi ve Nermi Tombul Caddesi üzerinde bulunan dükkanları tercih eden vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürüyor. En güzel ürünleri sipariş vererek tezgahlarını bayrama hazırlayan esnaf ise, müşterilere kaliteli hizmet sunmak için gecesini gündüzüne katıyor.

Kuruyemişçi Ender Budak, "Bayramımız geldi, yoğunluğumuz başladı. Şu anda zaten görüyorsunuz milletimiz kuruyemiş ve lokumlarla bayram alışverişini yapıyor. Sabahın erken saatlerinde başlıyor mağazamızın yoğunluğu, aynı şekilde gecenin geç saatlerine kadar milletimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani şu anlık bu şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, ana arter ve caddelerde trafik zaman zaman tıkanarak durma noktasına geliyor. Trafik polisleri ise teyakkuz halinde trafik akışının kontrolünü sağlarken kurallara uymayan sürücülere ise cezalarını yazıyor. - ERZİNCAN