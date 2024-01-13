 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzincan'da kamyon kasasında 99 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da kamyon kasasında 99 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 99 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Kamyon sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi de gözaltına alındı. Organizatörlerin işlemleri devam ederken, kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

13.01.2024 - 21:19,  Güncelleme: 21:20
Abone Ol

Erzincan'da kamyon kasasında 99 kaçak göçmen yakalandı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 99 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum - Erzincan kara yolu Tercan uygulama noktasında durdurulan kamyonun kasasından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 99 kaçak göçmen çıktı. Kamyona öncü ve artçılık yaptığı tespit edilen otomobildeki 2 kişi ile kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan organizatör şüphelileri K.D., E.A. ve O.B.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, 99 kaçak göçmenin ise Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Erzincan\'da kamyon kasasında 99 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Afganistan, Erzincan, Tercan, Gözaltı, Göçmenler, 3.Sayfa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da kamyon kasasında 99 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


21:52
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 25 hedef imha edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 25 hedef imha edildi
21:39
Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53
Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36
Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim

Son Dakika
21:52 Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 25 hedef imha edildi
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11 Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53 Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38 Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36 Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 22:05:02. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da kamyon kasasında 99 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement