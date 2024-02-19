Erzincan\'da kayıp işçilerin arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor

Kayıp işçileri arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor
ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasında kaybolan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar 7. gününde de devam etti.
Yağmur ve sisin etkili olduğu bölgedeki çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 663 personel katılırken arama kurtarma faaliyetleri, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, dron, georadar, jeoradar, metale duyarlı 5 yeraltı radarıyla, gece ve gündüz aralıksız yürütülüyor. Bölgede bulunarak çalışmaları takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile AFAD Başkanı Okay Memiş, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan ekipleri koordine ederken kayıp işçilerden 6'sının Sabırlı Deresi yatağına gelen toprak alanının içerisinde, 3'ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendirildiğinden çalışmalar bu bölgelerde daha da yoğunlaştırıldı. Çalışmalar sırasında zaman zaman küçük çaplı toprak kaymalarının yaşandığını belirten yetkililer, ekiplere güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutması yönünde talimatlarını veriyor.
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bölgede sürekli toprak ve su analizi de yapılıyor. Ekiplerin her gün 9 ayrı noktadan aldığı numuneler 3 ayrı laboratuvarda analize gönderildiği, bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. Su ve toprağın yanı sıra bölgedeki hava kalitesinin de, 2'si tesis yakınında, 4'ü İliç'te olmak üzere toplam 6 hava kalitesi izleme istasyonunda sürekli takip edildiği, hava kalitesinde de siyanür kaynaklı bir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi. Bölgedeki toprak kayması sonucu akan malzemenin geçici olarak depolanacağı alanların belirlendiği, mevcut alanda sızdırmazlık şartlarının sağlandığı, bölgeye akan malzemenin hazırlanan alana transferinin başladığı belirtildi.
Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada ise aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanırken, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Son olarak gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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