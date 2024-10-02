Erzincan\'da Kaza: Aile Sakinlerini Kaybetti

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Erzincan'daki kazada hayatını kaybeden son aile ferdi de son yolculuğuna uğurlandı

UŞAK - Uşak'tan kızlarının üniversiteye yerleşme işlemleri için yola çıkan aileyi taşıyan hafif ticari aracın, Erzincan'da arıza yapması sonucu emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ailenin son ferdi Semiha Ceylan son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 26 Eylül günü Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kova köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak'ta yaşayan Ramazan Ceylan(44), üniversiteyi kazanan kızının yerleştirme işlemlerini yapmak için ailesiyle birlikte 45 ALS 068 plakalı hafif ticari aracıyla yola çıktı. Seyir halindeki araç, Kova köyü civarına geldiğinde arıza yapması sonucu emniyet şeridinde duran Y.T. yönetimindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hafif ticari ticari aracın hurdaya döndüğü çarpışma sonucunda sürücü Ramazan Ceylanile kızı Huri Elif Ceylanolay yerinde, eşi Melike Ceylan isekaldırıldığı Refahiye Devlet Hastanesinde hayatlarını kaybederken, Ağır yaralanan Ahmet Enes Ceylanise 28 Eylül tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Aynı kazada ağır yaralan Ceylan ailesinin son ferdi Semiha Ceylan ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Semiha Ceylan için bugün öğle namazına müteakip merkeze bağlı Yücetepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sivaslı ilçesine bağlı Akarca köyünde sevenleri tarafından aynı kazada hayatını kaybeden ailesinin yanına gözyaşlarıyla defnedildi. Cenaze namazına Uşak Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Öte yandan Semiha Ceylan'ın babası, annesi ve ablası 27 Eylül tarihinde, kardeşi Ahmet Enes Ceylan ise 29 Eylül tarihinde Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Akarca köyünde kılınan cenaze namazlarının ardından sevenleri tarafından gözyaşlarıyla defnedilmişti.