Erzincan'da "Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı" başladı

ERZİNCAN - Binlerce yıllık tarihinde, kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan, zamanın mekana dönüştüğü Erzincan, sahip olduğu mirası geleceğe taşımaya hazırlanıyor. Bu çerçevede 2 gün sürecek "Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı" başladı.

Erzincan Valiliği'nin himayelerinde düzenlenen Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı, yörenin tarihi ve kültürel mirasını korurken, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir gelecek için atılan adımları vurguluyor. Tarım ve hayvancılık alanında sürdürülebilir yöntemler, kültür ve turizmde Erzincan'ın eşsiz güzelliklerinin tanıtımı, deprem bilinci ve alınacak önlemler, gençliğin ve aile yapısının güçlendirilmesi, sağlık ve eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ile sanayi ve teknoloji entegrasyonu masaya yatırılacak.

Yaklaşık olarak 900 katılımcıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Cem Şems Tümer'in açılış ve selamlama konuşmalarıyla başlayan Çalıştay, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademisyenlerinin yürütücülüğünde ve ilgili kurum yöneticilerinin koordinasyonunda 2 gün sürecek. Konu ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantıda, kişisel başarıları, kurumsal tecrübe ve bilgileri dolayısıyla davet edilen diğer katılımcılarla birlikte, iki gün boyunca Erzincan'ın geleceği birlikte tasarlanarak, geleceğe ilişkin stratejiler ve eylem planları oluşturulacak. Çalıştay, yerel ve ulusal paydaşları bir araya getirerek Erzincan'a gelecek vizyonu oluşturulmasında önemli bir buluşma noktası oluyor.

Çalıştaya davetli olarak katılan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, özellikle Erzincan'ın doğa sporları başkenti olması yönünde gayret ettiklerini belirterek, "Ben gurbette yetişen bir Erzincanlıyı. Bu şehrin çocuğuyum. Eskiden haber bültenlerinde hava durumlarında bile Erzincan'ın adını görmezken, şimdi ulusal medyada haftada birkaç kere gördüğümde mutlu oluyorum ve şehrimle gurur duyuyorum. Bu vatan sevgisiyle alakalı yani bir şehir milliyetçiliği ile alakası yok. Burası bizim vatanımız gidecek başka bir yerimiz yok. Buraya sahip çıkmamız lazım. Burayı yaşanılabilir kılmamız lazım. 2019 yılında Doğa Sporları ve Turizm Kurultayı yapıldı. Biz o toplantıya da geldik. O toplantıda Erzincan'ın doğa sporları başkenti olması için 8 tane proje ürettik. O gün aldığımız kararı 2020 yılında protokole bağladık. Tüm projelere onay verildi. Üzülerek söylüyorum ki bu projeler Erzincan'da yürümedi. 2 hafta önce Vali Hamza Aydoğdu bu projeleri tekrardan yeniledi. Bu projeler tamamlandığı zaman Türkiye'de Erzincan doğa sporlarının bir numarası olacak. Neredeyse tüm doğa sporlarının yapılabildiği tek şehir olacak" dedi.

"Bütün dinamikleriyle beraber Erzincan'ı inşa etmemiz gerekiyor"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise çalıştayın amacından bahsederek şu ifadeleri kullandı: "Bu çalıştayın amacı şu; ortak heyecan oluşturmak istiyoruz. Şehrin rotasını belirlemek istiyoruz. Nesiller gelir, nesiller geçer. Mühim olan, gelecek nesillere miras olarak ne bıraktığınız. Amasız, fakatsız bu şehre hepimiz hizmet etmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu coğrafyanın yıldızı. Bu yıldızın yanında Erzincan'ın da parlayan bir yıldız olmasını istiyoruz. Hiçbir şey yapmasak bile heyecanımızı taze tutmak istiyoruz. Erzincan asil ruhlu, yüksek soylu insanların yaşadığı bir şehirdir. Buna çok samimiyetimle inanıyorum ve bunu da her gezdiğimizde görüyoruz. Anadolu'nun aynı zamanda omurgasıdır Erzincan. Doğuyu batıya bağlıyor, Karadeniz'i de doğuya bağlayan bir omurgadır Erzincan. Bütün dinamikleriyle beraber Erzincan'ı inşa etmemiz gerekiyor. Medeniyet inşası için, değerlerin inşası için, yerelde ki bütün dinamiklerin bir araya gelmesi gerekiyor. İki kişi samimi olursa üçüncüsü Allah'tır. Bizim birbirimize samimi olmamız lazım. Geçmişi güçlü olan Erzincan inşallah geleceğe de güçlü olarak devam edecektir. Biz sizlerle birlikte bu şehirde güzel hizmetler yapmak istiyoruz. Bu çalıştayın bütün amacı da budur."

Açılış programının ardından Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya Erzincan'ın kültür ve turizm rotasını içeren haritayı hediye etti.

Daha sonra ise Vali Aydoğdu kent protokolüyle birlikte çalışma gruplarını ziyaret etti.