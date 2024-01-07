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Erzincanlı minik, engelliler için 60 bin 'mavi kapağı' bin kilometreden getirtti - Son Dakika
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Erzincanlı minik, engelliler için 60 bin 'mavi kapağı' bin kilometreden getirtti

Erzincan'da yaşayan 9 yaşındaki Süleyman Zahid Yeniçeri, engelliler için plastik mavi kapak toplamaya başladı. İstanbul'da öğretmen olan teyzesi ve öğrencilerinin yardımıyla yaklaşık 60 bin mavi kapak toplandı. Toplanan kapaklar bin kilometreden fazla uzaklıkta olan Erzincan'a getirildi. Yeniçeri, engelli arkadaşının tekerlekli sandalyeye kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

07.01.2024 - 09:53,
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Erzincanlı minik, engelliler için 60 bin 'mavi kapağı' bin kilometreden getirtti

9 yaşındaki Süleyman tekerlekli sandalye için 60 bin plastik kapak toplattı

ERZİNCAN - Erzincan'da ilkokul öğrencisi Süleyman Zahid Yeniçeri, yaklaşık 60 bin civarındaki mavi kapakları bin kilometre yoldan Erzincan'a getirtti. Küçük çocuk, getirttiği mavi kapaklar sayesinde engelli arkadaşının tekerlekli sandalyeye kavuşacağı günü bekliyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Fatih İlkokulunda okuyan 9 yaşındaki Süleyman Zahid Yeniçeri, ilçede düzenlenen 'mavi kapak toplama' yarışması kapsamında, engelliler için plastik mavi kapak toplamaya başladı. Yeniçeri, topladığı kapakların daha hızlı birikebilmesi ve daha çok engelli vatandaşa sandalye kazandırılması için İstanbul'da öğretmen olarak görev yapan teyzesi Buse Nur Yardımcı'dan destek istedi. Öğretmen Yardımcı'da bu talebi kendi öğrencilerine iletti ve kısa süre içerisinde yaklaşık 60 bine yakın mavi kapağın toplanmasını sağladı. Daha sonra Yardımcı, toplanan mavi kapakları İstanbul'dan otobüs ile bin kilometreden fazla uzaklıkta olan Erzincan'a gönderdi. İlkokul öğrencisi Yeniçeri, binlerce kilometre öteden gelen kapakları alarak okula teslim etti.

"İnşallah tekerlekli sandalyeyi alacağız"

Mavi kapak toplamaya ilçede düzenlenen bir yarışma ile başladığını anlatan Süleyman Zahid Yeniçeri, "Toplanan kapaklarla engelli bir arkadaşımıza tekerlekli sandalye alabilme şansımızın olduğunu öğrendim ve biraz kapak topladım. Daha sonra İstanbul'da öğretmen olan teyzem aklıma geldi. Ondan kapak toplaması konusunda yardım istedim ve teyzem de öğrencilerine iletti. Oradaki arkadaşlar da kapakları topladı. Teyzem toplanan kapakları otobüs aracılığıyla bize gönderdi. Bağcılar Malazgirt Ortaokulu öğrencileri bize yardımcı oldu. İnşallah tekerlekli sandalye alabiliriz" dedi.

Yeniçeri, mavi kapakların bir an önce dönüştürülüp engelli arkadaşının tekerlekli sandalyeye kavuşacağı günü bekliyor.

Erzincanlı minik, engelliler için 60 bin \'mavi kapağı\' bin kilometreden getirtti
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Erzincanlı minik, engelliler için 60 bin 'mavi kapağı' bin kilometreden getirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincanlı minik, engelliler için 60 bin 'mavi kapağı' bin kilometreden getirtti - Son Dakika
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