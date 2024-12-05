Erzurum'da İnsan Kaçakçılığı Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Erzurum'da İnsan Kaçakçılığı Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Erzurum'da bir kişi, sosyal medya üzerinden insan kaçakçılığı görüntüleri paylaştı. Vali, görüntüler karşısında tepki gösterdi.

05.12.2024 17:53
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Haber: Orhan Bozkurt

(ERZURUM) - Erzurum'un kırsal bir kesiminde insan kaçakçılığı yapan bir kişi, 12 kaçak göçmeni binek bir otomobilden indirirken çektiği görüntüleri sosyal medya platformunda paylaştı. İl Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü ile birlikte 'Asayiş Toplantısı' düzenleyen Vali Mustafa Çiftçi'ye o görüntüler izletildi. Vali Çiftçi, "Bagajdan da çıkıyor her yerinden fışkırıyor" diye tepki verirken, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, "Efendim araç kiralık üzerinde çalışıyoruz. Bugün 23 kişi aldık" dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi beraberinde Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutanı Engin Avcı ile asayiş istatistiklerini açıklamak için basın toplantısı düzenledi. Vali Çiftçi, doğal gaz verilemeyen okullar hakkında da açıklama yaptı.

İl Jandarma Komitanlığı'nda yapılan basın toplantısı sonrasında Gazeteci Onur Sağsöz, sosyal medyada paylaşılan insan kaçakçılığı videosunu Vali Mustafa Çiftçi'ye izleterek, bu kişi hakkında soruşturma açılıp açılmadığını sordu.

"Bagajdan da çıkıyor her yerinden fışkırıyor"

Görüntüleri izleyen Vali Çiftçi, "Bagajdan da çıkıyor her yerinden fışkırıyor" derken, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, "Efendim araç kiralık üzerinde çalışıyoruz. Bugün 23 kişi aldık" ifadesini kullandı. Şahsın yakalanıp yakalanmadığına ilişkin soruya Yırtar, "Çalışıyoruz üzerinde, biliyorsanız ihbar olarak alabiliriz, biz de sosyal medyadan takip ettiğimiz için..." diye yanıt verdi. "Bu nasıl bir cürettir ki insan kaçakçılığını görüntüleyip sosyal medyaya atabiliyor" sorusu üzerine Yırtar. "Plakayı tespit ettik, üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Bu sırada Vali Mustafa Çiftçi de "Herhangi bir bilginiz ya da duyumunuz varsa onları da değerlendirebiliriz. Emniyet ve Jandarma bu konu üzerinde etkin bir çalışma yürütüyor" diye konuştu.

"Çalışmaların 20 – 25 gün daha sürecek"

Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Yağan Beldesi'nde 30 öğretmen ve 260 öğrencinin bulunduğu Çok Programlı Anadolu Lisesi ile birlikte Yağanbaba İmam Hatip Ortaokulu ve Yağan Cumhuriyet İlkokulu'na doğal gaz verilememesi nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Vali Mustafa Çifti, "Ağustos ayı içinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz 40 bin okulla ilgili doğal gaz dönüşüm ihalesine çıktı. 40 tanesinin dönüşümü tamamlandı, bunlardan sadece Yağan'da bir problem oluştu. Zamanında yapılamadı. Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün kendi üzerine düşeni yaptığını ifade etmek isterim. PALEN ile de görüştük çalışmaların 20 – 25 gün daha süreceğini söylediler. Tabi şu an karakışın da ortasındayız değişik alternatifleri değerlendirdik" dedi.

Vali Çiftçi, 20 – 25 gün daha ısınma sorunu devam edecek okula soba kurulacağını açıkladı ve "Şu an soba kuruyoruz. Bugün soba kuruyoruz yarından itibaren hazır hale gelecek pazartesi günü de okul başlayacak ve 15 – 20 gün bu şekilde olacak sonra da gaz bağlanacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mustafa Çiftçi, Sosyal Medya, Göçmenler, Güvenlik, Politika, Jandarma, Erzurum, 3-sayfa, Yerel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da İnsan Kaçakçılığı Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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