Erzurum'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Erzurum'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Protokolü İmzalandı

Erzurum\'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Protokolü İmzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan protokol ile Erzurum'da mesleki eğitim programları düzenlenecek. Eğitimler, kamu ve özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilecek ve nitelikli işgücü yetiştirilmesine katkı sağlanacak.

25.11.2024 14:28  Güncelleme: 14:33
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 23 Eylül 2024 tarihinde imzalanan "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı İşbirliği Protokolü" çerçevesinde Erzurum'da gerçekleştirilen törende protokol resmen imzalandı.

Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İŞKUR'un işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirildiği mesleki eğitim programlarının düzenlenmesi hedefleniyor. Kamu ve özel sektör işbirliğinde yürütülecek bu eğitimler, Erzurum'da işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacak.

Törende konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, protokolün işleyişine dair önemli detaylar paylaştı. Çiftçi, işverenlerin taleplerini Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasına (ETSO) yazılı olarak ileteceklerini belirterek, gelen başvuruların ETSO, Ticaret Borsası ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden oluşturulan İl Çalışma Grubu tarafından değerlendirileceğini ve uygun görülen mesleklerde eğitim programlarının başlatılacağını açıkladı.

Vali Çiftçi, program sürecine dair şunları söyledi: "Eğitim süresi azami 160 fiili gün olacak ve katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme yapılacaktır. Bu süre zarfında, katılımcıların genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hastalıkları primleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Şu an 27 firmanın yaklaşık olarak 500 kişilik talebi mevcut olup, en kısa zamanda komisyon değerlendirmelerini tamamlayarak programları başlatmayı planlıyoruz."

Vali Çiftçi, devletin bu süreçte eğitim maliyetlerini üstleneceğini ve eğitim sonrası katılımcıların ilgili firmalarda istihdam edileceğini de sözlerine ekledi. Protokolün Erzurum'a, işverenlere ve işgücü piyasasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Protokol imza törenine, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ensar Korucuk, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ve 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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