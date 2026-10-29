Erzurum\'da öğrenciler ve dağcılar Palandöken\'in zirvesine Cumhuriyet tırmanışı yaptı

Erzurum'da öğrenciler ve dağcılar Palandöken'in zirvesine Cumhuriyet tırmanışı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da her yıl yapılan Geleneksel Palandöken Cumhuriyet Tırmanışı'nda öğrenciler ve dağcılar 3 bin 176 metre yükseklikteki zirveye çıktı. Zirvede Atatürk posteri ve Türk bayrağı açan grup, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.
Erzurum'da öğrenciler ve dağcılar, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'nın zirvesine Cumhuriyet tırmanışı gerçekleştirdi.
Her yıl gerçekleştirilen "Geleneksel Palandöken Cumhuriyet Tırmanışı"nda öğrenciler ve dağcılar zirvede açtıkları Atatürk posteri ve Türk bayrağı eşliğinde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Kapalı havada, tek sıra yürüyen grup, ihtiyaç molası verdi, zaman zaman hatıra fotoğrafları çektirdi.
Kaynak: İHA
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