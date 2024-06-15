Erzurum'dan Trabzon'a Hayvan Satmaya Gelen Besici: "'hayvancılığı Bitirdik' Desinler Biz de Rahat Evlerimizde Oturalım"

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(TRABZON)- Trabzon'da kurban pazarına hayvanlarını getiren üreticiler satış yapamadıklarından, vatandaşlar da maaşlarının kurban almaya yetmediğinden yakındı. Kurbanlık satan Metin Yıldız, "Maalesef hiçbir emeğimizin karşılığını da alamıyoruz. Örneğin, şu çadırın masrafı en az 70 bin lira. Ancak bayram öncesi Sayın Cumhurbaşkanı iki tane gemi getirip limana hayvan ithal etti. Madem ki bu dereceye getirdiyse üreticiyi öldürdüyse, o zaman elimizden tutsun ya da hayvancılığı bitirelim. Desin ki, 'ben ithal edeceğim, bu işi bitirelim', biz de işletmelerimizi kapatalım, rahat evlerimizde oturalım" dedi.

Erzurum, Ardahan ve Gümüşhane illerinden gelip Trabzon Kurban Pazarı'nda hayvanlarını satmak isteyen besiciler hayvanlarını satamayınca fiyat indirimine gittiler ancak yine de satış yapamayınca hayvanları ellerine kaldı.

"'Ben ithal edeceğim, bu işi bitirelim' desinler"

Erzurum'dan Trabzon'a hayvanlarını getiren ancak beklediği satışı yapamayan Metin Yıldız, şunları söyledi:

"Şu son günlerde malın yüzde 80'i duruyor. Trabzon'dayım, kendim Erzurumluyum. Aslında burada kamu görevi görüyoruz ama maalesef hiçbir emeğimizin karşılığını da alamıyoruz. Örneğin, şu çadırın masrafı en az 70 bin lira. Ancak bayram öncesi Sayın Cumhurbaşkanı iki tane gemi getirip limana hayvan ithal etti. Bu bir infial yarattı, mal elimizde kaldı. Madem ki bu dereceye getirdiyse üreticiyi öldürdüyse, o zaman elimizden tutsun ya da hayvancılığı bitirelim. Desin ki, 'ben ithal edeceğim, bu işi bitirelim.' Biz de işletmelerimizi kapatalım, rahat evlerimizde oturalım. Dönelim bu tarafa, geçen sene yer parası 2 bin 800 liraydı, bugün ise 10 bin lira. Yem geçen sene 300 lira, bugün 600 lira. Yani bunun çözümü ithalatla olmaz. Çözüm, üreticiyi destekleyeceksin. Bunun başka bir alternatifi yok. Şimdi kurban elimizde kaldı. Erzurum'dan buraya bir kamyon tutmaya kalksam 40 bin lira, 40 da verdim, geldim 80 bin lira. Benim kazancım ne?"

" Türkiye'de her şey artıyor, kurban üstü hayvan düşüyor"

Emirhan Koyuncu, "Beklediğimiz gibi satamadık, piyasa bu yıl düşük gitti. Bayram üstü bu etin bu kadar düşmesinin sebebini ben anlayamadım. Yani şu kurban çadırlarında kurbancılar hepsi aynı görüştedir tahminimce çünkü Türkiye'de her şey artıyor, kurban üstü hayvan düşüyor, neden? Yani bayağı bir sıkıntı içine düştük. Allah sonumuzu iyi etsin" dedi.

Muhammet Yılmaz, "Şu anda, yani beklentilerimizin altında satışlarımız var. Ertesi gün bayram ama maalesef görüyorsunuz, buralar bomboş, müşteri yok. Alım gücü yok. Adam geliyor, bir tosun için 5 kişi diyelim, 5 liranın pazarlığını yapıyor. Diyor ki adam, '95'ten yukarı verme şansım yok, 5 kişiyiz, biner lira veremiyoruz.' Yani üreticiye yükleniyor. Mesela pazarlara gittik ama biz böyle bir piyasa hiç görmedik, bu zamana kadar. Verdiklerimiz de piyasanın altında verdik, yani hiç böyle bir şey ben görmemiştim" diye konuştu.

"Kurban pazarı değil, canlı hayvan pazarı olmuş"

Ahmet Koçali, "Kurban Bayramı sezonunda ithal hayvanlar getirdiler. Şimdi yönetim, yani bu ülkenin yöneticileri, bu ithal hayvana harcadığı parayı buradaki emeklilere, memurlara verse, şu an satıcı da çok memnun olurdu, alıcı da. Yani herkes kar ederdi ama biz buraya getirmişiz işte hayvanları zararına hayvan sattık çünkü elimizde kalmasın. Seneye de bunun maliyeti olacak. Her şekilde biz mağduruz bu konularda. Yönetimde sıkıntı var. Burası da özellikle Trabzon'da. Burası, kurban pazarı değil, canlı hayvan pazarı olmuş" dedi.

Mehmet Ali Yıldız, "Ağrı Patnos'ta mal getirmişiz. Vallahi, devlet bize bir el alsın, yem pahalı, saman pahalı, meşrep pahalı. Geçen sene bu yeri biz 4 bine tuttuk, bu sene biz 10 bin verdik. Adam diyor ki, 'benim maaşım 10 bin, ben veremiyorum'. Vatandaş da haklı vallahi, bu işi nasıl yapacağız bilmiyoruz. Bari yemde yardım etsin, samanda etsin, ithal hayvan getirmesin, biz rahat bunu satacağız yine de. Şimdi kasapta et düşmüyor. Ama bakalım sonu nasıl olacak" ifadelerini kullandı.

"Emekliyi zor ve muhtaç duruma düşürdüler"

Kurban alacağını söyleyen Ömer Durmuş, "Ben emekliyim, bekliyorum ki maaşım yatsın da kurban alacağım. İkramiye yattı, maaş yok, yani devletimiz şu anda yaptığı öyle bir oldu ki emekliyi muhtaç duruma düşürdüler. Bunu bir an önce bu şeyi çözsünler, yani milletten dalga geçmesinler. Gelsin iki maaş, emeklinin maaşından bir kurban keselim. 3 bin diyelim ki yatmış ikramiye, herkes maaş bekliyor. Hem burada satanlar etkileniyor, ben de mesela diyelim şu anda borç alacağım, diyelim eniştemden ortak olduk kurbana, yani bunu devlet büyükleri, yetkililer bunu yani çözmeleri lazım. Emekliyi zor ve muhtaç duruma, ilk defa bu duruma düştü. Bu emekli yani vatandaş sanki sahipsiz gibi geldi. Herkes kendi işine, yani böyle bir şey olamaz," dedi.

Ahmet Bıyık, "Yani emeklinin alacağını bile vermiyorlar. Mesela ben emekliyim, 17'sinde maaş alıyorum. 16'sı bayram, bir gün sonra benim maaşımı vermek zorundadır. Yani verse onu bayramdan 2 gün önce, 3 gün önce bu millet rahat rahat alışverişini yapsa, kurbanını alsa, bu esnaflar mağdur olmasa daha güzel olmaz mı? Yani bu akıl tutulması oldu bu hükümette. Ben anlamadım, bir tedbir de, yani 2- 3 günlük önce bizim maaşımızı versen ne kaybedersin? Bayramdan bir gün önce ben maaş alacağım, ver bir gün maaşları önce, ne olur yani" diye konuştu.