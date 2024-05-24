Erzurum\'un Oltu ilçesinde sağanak yağış etkili oldu

Yerel

Sağanak yağış Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşamı olumsuz olarak etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, Oltu ilçesinde yolları su altında bırakırken zaman zaman sular mazgallardan taştı. Vatandaşlar da sağanak yağış karşısında hem araç hem de yaya olarak hareket etmekte zorlandı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bayburt çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca; kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı. - ERZURUM