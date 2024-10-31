Esenler Belediyesi'nden Akıllı Kitapla Tasarruf Farkındalığı - Son Dakika
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Esenler Belediyesi'nden Akıllı Kitapla Tasarruf Farkındalığı

Esenler Belediyesi\'nden Akıllı Kitapla Tasarruf Farkındalığı

Esenler Belediyesi, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nde 'Atıksız Tarifler' akıllı kitabının lansmanını gerçekleştirdi. Kitap, gıda israfını azaltma amacıyla tasarlandı ve dijital içerikler sunuyor. Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, tasarruf bilincinin önemine vurgu yaptı.

31.10.2024 14:41  Güncelleme: 14:49
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Esenler Belediyesi tarafından 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'ne özel, Türkiye'de ilk kez akıllı kitap olarak tasarlanan 'Atıksız Tarifler'in lansmanı düzenlendi. Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Yemek kitabımız akıllı bir kitap. Bu kitabı bizim internet sitemizde dijital olarak da yayınlıyoruz" dedi.

Esenler Belediyesi, Türkiye'de her yıl yaklaşık 23 milyon ton gıdanın israf edilmesi ve evsel gıda atıklarının artmasına karşılık iki yıl önce hayata geçirdiği "Atıksız Hayat- Atıksız Mutfak" hareketi sonucunda "Atıksız Tarifler" kitabını meraklılarıyla buluşturdu. 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'ne özel yapılan lansman Esenler Millet Bahçesi Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı'nda düzenlendi. Programda Şef Esat Özata, atıksız yemek pişirme tekniklerini anlatarak kitaptaki tariflerden çeşitli lezzetler hazırladı. Türkiye'de ilk kez akıllı kitap olarak tasarlanan eser, karekod yönlendirmeleriyle okuru uygulamalı videolarla buluşturuyor. İçerisinde 60 adet yemek tarifinin yer aldığı eserin tanıtıldığı ve Özata tarafından bu tariflerden çeşitli lezzetlerin yapıldığı program, gastronomi dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Programda Atıksız Mutfak Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı sofralara yeniden kazandırılarak yapılan lezzetler ise kıyasıya mücadele etti. Başkan Göksu ekibiyle birlikte yemeklerin tadına bakarak değerlendirmede bulundu. Proje sonucunda hayata geçirilen İkincil Üretim Atölyesi'nde kadınların maharetli ellerinde yeniden üretilen eserler, düzenlenen sergi ile görücüye çıktı. Başkan Göksu sergiyi gezerek bilgi aldı. Öte yandan, program sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bugün baktığımızda dünyanın mahkum olduğu üç şey var. Bir gıda, iki savunma ve üç enerji. Savunmanın ne kadar önemli olduğunu katil İsrail ile görüyoruz. Gıdaya ulaşmanın ne kadar zor olduğunu, tedbir alınmazsa nelerle karşılaşacağımızı bilmediğimiz bir yere doğru gidiyoruz. Atıksız mutfak, geri dönüşüm her birimizin hayattaki felsefesi haline gelmeli. Sıfır atık meselesi bu konuda duyarlılığımızı ortaya koyan önemli bir farkındalık oluşturdu. Çöpünün yüzde 10'unu ayrıştıran ender belediyelerdeniz. Her gün ortalama 400 ton topluyoruz. Bunun yüzde 10'unu ayırıyoruz. Hedefimiz 400 tonun hepsini ayırmak. Ürettiğimiz ortaya çıkardığımız çöpü dönüştürebiliriz. İstanbul geçmişte bu konuda büyük mesafeler kat etti. Yemek kitabımız akıllı bir kitap. Bu kitabı bizim internet sitemizde dijital olarak da yayınlıyoruz. Esenler Belediyesi olarak baskılı yayınları yavaş yavaş bitiriyoruz. Yayınları dijital olarak sağlamak istiyoruz. Esenlerde hem atıkları ortadan kaldırmak hem de değerlendirmek anlamında bir hizmet olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Arta kalan yiyecekleri diğer yiyeceklerle entegre ediyoruz"

İki yıl boyunca yapılan işlerden bahseden Şef Esat Özata ise "İki sene boyunca güzel işler yaptık. 6 dönem boyunca atıksız mutfak atölyeleri yaptık. 'Atık yapma katık yap' mottosuyla hareket ediyorum. Arta kalan yiyecekleri diğer yiyeceklerle entegre ediyoruz. Kitabımız 60 tariften oluşuyor. Bunların 20 tanesi tatlı, 40 tanede diğer tarifler var. Her tarifin altında QR kodu var" şeklinde konuştu.

"Pirinç pilavının kalanıyla köfte yaptık"

Programda konuşan kursiyer Zarif iperker ise "Ben çalışan bir kadınım. Belediyenin böyle bir kursu olduğunu duydum. Başvurdum. Kurs 4 hafta sürdü. Evde kalan bayat yiyeceklerle Esat hocamız tarifler verdi. Biz pirinç pilavının kalanıyla köfte yaptık. Bende bugün bayat ekmekten börek yaptım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi'nden Akıllı Kitapla Tasarruf Farkındalığı - Son Dakika

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