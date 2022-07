Esenyurt Belediyesi tercih döneminde öğrencilere destek veriyor

Esenyurt Belediyesi, LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavının ardından tercih döneminde de Esenyurtlu gençleri yalnız bırakmıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan tercihlerle gençler, daha emin adımlarla geleceğini inşa ediyor.

Esenyurtlu gençlerin eğitim öğretim hayatında hedeflerine ulaşması için birçok çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, LGS sınavı ardından tercih döneminde de öğrencilerin en büyük destekçisi oluyor. Belediye, Sürekli Eğitim Merkezi'nde verilen 'LGS Hazırlık' kursunda eğitim alarak sınavda üstün başarı gösteren gençlerin yanı sıra ilçe genelindeki tüm öğrencilere verdiği 'Tercih Danışmanlık Hizmeti' ile geleceğe attıkları adımlarda yanlarında oluyor. Öğrenciler, aldıkları randevu sonrasında aileleriyle birlikte tercih danışma merkezlerine gelerek rehber öğretmenler ile birebir görüşüyor ve en iyi liseyi seçebilmek için destek alıyor.

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Mesut Parlak, her alanda öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, lise tercihlerinin önemine dikkat çekti. Parlak, "Belediyemiz bünyesinde her yıl üç bin öğrenciye ücretsiz olarak LGS ve YKS eğitimleri vermekteyiz. Öğrencilerimizi hem akademik anlamda destekliyoruz hem de psikolojik altyapılarını oluşturarak daha verimli bir süreç geçirmelerini sağlıyoruz. Geleceğimizin mimarı gençlerimizin en önemli süreçlerinden biri de lise tercihleridir, çünkü iyi bir lise iyi bir üniversite, iyi bir üniversite de iyi bir hayat anlamına geliyor. Bu anlamda da öğrencilerimize randevu sistemiyle danışmanlık vererek her anlamda desteklemekteyiz" dedi.

Tercih aşamasında belediyenin kendilerine en büyük destekçi olduğunu aktaran veli Zahide Demir, danışma merkezine gelerek hem streslerinin azaldığını hem de kafalarındaki soru işaretlerinin yok olduğunu anlattı. Demir, "Sürekli Eğitim Merkezi'ni keşfetmeden önce çocuğumu bir dershaneye yazdırmayı düşünüyordum, bunun için maddi durumum elverişli değildi. Daha sonra bir arkadaşımın vasıtasıyla burayı tanıdım ve iyi ki de tanımışım. Eğitiminden, öğretmenlerinden, donanımından çok memnunum. Açıkçası özel dershanelere giden öğrencilerden çok daha farklı bir eğitim sistemi uygulandı. Çocuğum çok daha yüksek düzeyde bir eğitim aldı. Çocuğumdaki gelişimi de ders yönünden ilerlemesini de çok net görüyorum. Öğretmenlerimiz çok ilgili, hepsi bizimle birebir görüşüyor, çocuğun sorunu varsa ilgileniyor. Buradaki rehber öğretmenimizin yoğun ilgisiyle stresimiz yatıştı. Tercih aşamasında bize yardımcı oluyorlar ve bizi yönlendirerek çok rahatlatıyorlar. Kafamızda soru işareti kalmadı, hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sürekli Eğitim Merkezi'nde aldığı 'LGS Hazırlık' eğitiminin ardından yüzde 2'lik dilime girerek üstün başarı sağlayan Sümeyra Erek, "Aldığım eğitim beni olumlu yönde etkiledi, çünkü gerek dersteki eğitmenler gerek rehberlik öğretmenleri bana çok yardımcı oldu. Bu çalışmadan dolayı istediğim liseyi yazabildim, tercih döneminde zorluk çekmedim" ifadelerini kullandı.

Tercih sürecinin güzel geçtiğini belirten Hiranur Demir ise "Öğretmenlerin hepsi çok ilgili, sorunlarımızı paylaşabileceğimiz insanlar. Takıldığım yerlerde bana yardımcı oldular. Gelmeden önce kafam çok karışıktı, çünkü her yerden bilgi alıyorduk ve bilgi karmaşasından dolayı kafam karışıyordu. Burada beni çok güzel aydınlattılar" diye konuştu. - İSTANBUL