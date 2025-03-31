Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde bir tekel bayiinde çıkan ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü olayın dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı. İki kişinin öfkeli grup tarafından dakikalarca dükkanın içinde ve dışında darbedildiği anlar saniye saniye kaydedildi. Tekel bayiinde çalışan emekli polisin havaya silahla ateş açtığı ancak buna rağmen gruptan kurtulamadığı ve polisin biber gazı sıkarak ayırdığı olayın büyüklüğünü güvenlik kamerası görüntüleri gözler önüne serdi.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN KABUSU YAŞADILAR

Dehşete düşüren olay, dün gece saatlerinde Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç tekel bayiinin önünde kendi aralarında tartışmaya başladı. Tekel bayide çalışan ve sesleri duyarak dışarıya çıkan emekli polis memuru M.D., tartışmayı ayırmak için uyarıda bulundu. Bu esnada gençler kendi arasında ettiği kavgayı bırakıp tekel bayinin sahibi S.K. ve çalışanı M.D. ile tartışmaya başladı.

TEKEL BAYİSİ ÇALIŞANLARINI ÖLDÜRESİYE DARBETTİLER

Kısa sürede büyüyen olay esnasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Öfkeli grup, iki kişiyi dükkanın içinde ve dışında öldüresiye darbetti. Tekel bayide bulunan ve ellerine geçen malzemeleri dükkan sahibi ile yanında çalışan emekli polise savuran gençlerin öfkesi bir an olsun dinmedi, kanlar içerisinde yerde kalan iki kişiye saldırmaya devam ettiler. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA

Olayın büyüklüğünü ise bayide bulunan güvenlik kameraları ortaya çıkardı. Görüntülerde, gençlerin kendi arasındaki tartışmayı bırakıp, uyarıda bulunan emekli polis memuruna yöneldikleri ve daha sonrasında ortalığın adeta savaş alanına döndüğü anlar yer aldı. Görüntülerin devamında öfkeli grubun tekme, tokat ve dükkan içerisindeki malzemeler ile iki kişiyi öldüresiye darbettiği anlar görüldü. Kanlar içerisinde kalan emekli polisin kurtulmak için silahı ile ateş açtığı esnada bir kişinin üzerine atladığı da görüldü. Polis ekipleri olayı biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı.

15 KİŞİ GÖZALTINDA, EMEKLİ POLİS AĞIR YARALI

Darbedilen emekli polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi. Gözaltına alınan şahısların birçoğunun ise yaşının 18'den küçük olduğu da öğrenildi.