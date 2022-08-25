İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tahliye ve evde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Evini su basan 90 yaşındaki Gülfikar Gökyıldız'ı dışarıya çıkamayarak içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Suyun içine giren bir itfaiye eri kadını kucağına alarak dışarıya çıkardı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Pınar Mahallesi, Esenyurt, İtfaiye, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › İstanbul sağanak yağışa teslim oldu! Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri böyle kurtardı - Son Dakika

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