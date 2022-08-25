İstanbul sağanak yağışa teslim oldu! Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri böyle kurtardı - Son Dakika
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İstanbul sağanak yağışa teslim oldu! Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri böyle kurtardı

25.08.2022 14:33

Sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak İstanbullulara zor anlar yaşatıyor. Sağanak nedeniyle caddeleri ve evleri su bastı. Vatandaşlar Son olarak Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde yaşanan selde, evini su basan 90 yaşındaki Gülfikar Gökyıldız'ı itfaiye eri kucağında taşıyarak kurtardı.

Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde yaşanan selde, evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağında taşıyarak kurtardı. Esenyurt'ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle dönerken, daha önce yaşanan sel felaketinde boşaltılan evleri yeniden su bastı.

YAŞLI KADINI KUCAĞINA ALARAK DIŞARI ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tahliye ve evde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Evini su basan 90 yaşındaki Gülfikar Gökyıldız'ı dışarıya çıkamayarak içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Suyun içine giren bir itfaiye eri kadını kucağına alarak dışarıya çıkardı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağına alarak kurtardı
Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağına alarak kurtardı
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Kaynak: İHA

Pınar Mahallesi, Esenyurt, İtfaiye, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul sağanak yağışa teslim oldu! Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri böyle kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul sağanak yağışa teslim oldu! Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri böyle kurtardı - Son Dakika
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