Tanju Çolak'tan hayatını kaybeden babasına son görev! Meral Akşener ve Alaattin Çakıcı çelenk yolladı - Son Dakika
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Tanju Çolak'tan hayatını kaybeden babasına son görev! Meral Akşener ve Alaattin Çakıcı çelenk yolladı

01.09.2022 14:16

Türk futbolunun efsanelerinden Tanju Çolak'ın hayatını kaybeden babası Mustafa Çolak, toprağa verildi. Cenazeye Alaattin Çakıcı ve Meral Akşener gibi isimler çelenk yolladı.

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen eski Avrupa gol kralı Tanju Çolak'ın vefat eden babası Mustafa Çolak, son yolculuğuna uğurlandı. 6 yıldır yatağa bağımlı şekilde tedavi gören Mustafa Çolak, 80 yaşında hayatını kaybetti. Mustafa Çolak'ın cenazesi bugün Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Cenazede duygu dolu anlar yaşayan Tanju Çolak, İhlas Haber Ajansı(İHA) mikrofonlarına, "Çok üzgünüm. Atamı, babamı kaybettim. 6 senedir yatalak tedavi görüyordu. Sözün bittiği yerdeyiz. Mekanı cennet olsun. O bizim, Çolak ailesinin her şeyiydi. Vefat haberini duyan birçok isim başsağlığı için aradı. Hami Mandıralı, Rıdvan Dilmen ve birçok kişi aradı. Arayan, soran herkesten Allah razı olsun" dedi.

Tanju Çolak'ın babası hayatını kaybetti! Meral Akşener ve Alaattin Çakıcı cenazeye çelenk yolladı


ÇAKICI GÖRÜNTÜLÜ ARADI, AKŞENER ÇELENK YOLLADI

Alaattin Çakıcı, Tanju Çolak'ı görüntülü arayarak da başsağlığı diledi. Cenazeye Alaattin Çakıcı ve Meral Akşener gibi isimler çelenk yolladı. Alaattin Çakıcı, Tanju Çolak'ı görüntülü arayarak da başsağlığı diledi. Cenaze, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Bafra'da bulunan aile mezarlığına götürüldü. Cenazeye ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, eski futbolcular, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tanju Çolak'ın babası hayatını kaybetti! Meral Akşener ve Alaattin Çakıcı cenazeye çelenk yolladı
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Tanju Çolak'ın acı günü Tanju Çolak'ın acı günü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tanju Çolak'tan hayatını kaybeden babasına son görev! Meral Akşener ve Alaattin Çakıcı çelenk yolladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tanju Çolak'tan hayatını kaybeden babasına son görev! Meral Akşener ve Alaattin Çakıcı çelenk yolladı - Son Dakika
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