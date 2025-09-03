Eski Eş Şiddeti: Kadın Hastaneye Götürüldü - Son Dakika
Yerel

Eski Eş Şiddeti: Kadın Hastaneye Götürüldü

Eski Eş Şiddeti: Kadın Hastaneye Götürüldü
03.09.2025 10:06  Güncelleme: 11:47
Adana'da eski eşi tarafından dövülen kadın, 'Öldükten sonra değil, yaşarken kurtulayım' dedi.

Adana'da bir çocuğunun annesi olan eski eşini dövdükten sonra motosikletle hastaneye götürüp "Eşim merdivenden düştü" beyanı veren şahıs gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yüzünden ameliyat geçiren ve platin takılan genç kadın, "Ben yaşarken kurtulayım, öldükten sonra değil" diyerek yardım istedi.

6 sene önce evlenen Ganime Sedef Bahçeci (26) ve A.C.Ş. (28) çiftinin bu evlilikten 1 kız çocukları dünyaya geldi. Daha sonra çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz şubat ayında boşandı. Ayrılık sonrası iddiaya göre, A.C.Ş., genç kadını sürekli tehdit etti. Bir süre sonra tehditleri bırakan eski eş bu sefer ayrıldığı eşiyle geri barışmak için çaba göstermeye başladı. Genç kadın ise eski eşinin barışma isteğini kabul etmedi. Bunun üzerine A.C.Ş., son olarak kızını Karataş ilçesindeki yazlık evine götürmek istedi. Kızını tek göndermek istemeyen Bahçeci, geçtiğimiz haftalarda eski eşiyle birlikte yazlık evine gitti.

DÖVÜP HASTANEYE GÖTÜRDÜ

30 Ağustos günü ise A.C.Ş., boşandığı eşiyle yeniden tartıştı ve genç kadını kızının gözleri önünde dövdü. Genç kadının kötüleşmesi üzerine şüpheli, eski eşini motosiklet ile Karataş Devlet Hastanesi'ne götürüp 'Eşim merdivenlerden düştü' dedi. Bahçeci ise boşandığı eşi tarafından tehdit edildiği için doktora bir şey söyleyemedi. Hastane doktoru ise yaptığı tetkikler ve müdahale sonucu genç kadının Adana'daki tam teşekküllü bir hastaneye gitmesi gerektiğini belirtti.

"ÖLDÜRDÜ BENİ" MESAJIYLA YARDIM İSTEDİ

Bu sırada Bahçeci, annesine 'Öldürdü bu beni' diyerek mesaj atıp yardım istedi. Bu sırada A.C.Ş. ise genç kadını hastaneden alıp yeniden eve götürdü. Anne Sibel Kömür ise hemen kızının yanına giderek eski damadının elinden kurtarıp önce karakola götürüp şikayetçi oldu, ardından da yeniden hastaneye götürdü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bahçeci'ye darp sonucu kırılan çene ve elmacık kemiğinden ameliyat olup platin takıldı. Gözaltına alınan şüpheli eski koca ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"BEN YAŞARKEN KURTULAYIM, ÖLDÜKTEN SONRA DEĞİL"

Taburcu olan ve ailesinin evinde tedavisi devam eden Ganime Sedef Bahçeci, yaşadıklarını anlattı. Tehditlerin sürekli devam ettiğini belirten Bahçeci, "Her seferinde beni öldürmek istiyor. Bunu sürekli dile getiriyor. Olay günü yüzüme ve kafama yumruklar attı. Bu darp, dayak hep kızımın gözünün önünde oldu. Ben artık kendisinden kurtulup kızımla tek olabileceğim bir hayat yaşamak istiyorum. Beni sürekli tehdit ediyor. Her barışmamızdan sonra iyi oluyor sonra aynı şeyleri yaşatıyor. Ben yaşarken kurtulayım, öldükten sonra değil" ifadelerini kullandı.

"YETİŞEMESEK BELKİ ÖLECEKTİ"

Kızının travma yaşadığını ve sürekli ağladığını anlatan anne Sibel Kömür, "Kızımdan 'Öldürdü bu beni' diyerek mesaj geldi. Bizde o gün Karataş'taydık ve hemen gittik. Kızımı motosiklet ile getirdi, hemen karakola ve hastaneye gittik. Yıllardır kızıma bu şiddeti uyguluyordu. Kızım hep kendi evladı için katlanıyordu. Artık yardım istiyoruz. Kızım bize mesaj atmasa, biz yetişmesek belki ölecekti" diye konuştu.

Kızının yüzüne platin takıldığını, ameliyat olduğunu belirten Kömür, "Şahsın gözaltına alınıp serbest bırakıldığını öğrendik. Böyle insanları nasıl serbest bırakıyorlar anlamıyoruz. Kızım boşandı ama yine kurtulamadı. Bu cani tutuklanıp cezaevine gönderilsin, başka bir şey istemiyoruz" diyerek yardım istedi.

11:47
