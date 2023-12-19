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Eski eşyaların açık arttırma ile satıldığı mezat ilgi görüyor - Son Dakika
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Eski eşyaların açık arttırma ile satıldığı mezat ilgi görüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen mezatta, eski eşyalar açık artırma usulüyle satılıyor. Mezata çevre illerden gelenler yoğun ilgi gösteriyor.

19.12.2023 - 14:26,
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Eski eşyaların açık arttırma ile satıldığı mezat ilgi görüyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde eski eşyaların açık arttırma ile satıldığı mezat için ilçe merkezi ve çevre illerden gelenler rağbet gösteriyor.

Ayda bir kez Artemis Organizasyon salonunda açılan mezat ile Hacer Danacıoğlu'nun organize ettiği, Osmanlı son zamanlarından ve yakın dönem değerli eşyalar açık artırma usulü satışa sunuluyor.

Burdur'dan mezat için katılan Sinan Dereli, " Tavşanlı'da ayda bir düzenlenmiş olan etkinliğe Burdur'dan katılıyorum. Bu etkinlik değerli Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi değerli parçaların açık artırma usulü ile satılma etkinliğidir. Arkadaşlarımız çevre illerden katılım sağlıyorlar. Mezat etkinliğimiz akşam 20: 00 gibi başlıyor, saat 24: 00'de bitmiş oluyor." dedi.

Tavşanlı'dan katılan Sema Durak, "Mezatımız ayda bir defa yapılıyor. Geliyorum buraya ve seviyorum antikayı. Çok ilgim var. Çevre illerden gelen misafirlerimiz var İzmir Bursa, Eskişehir, Burdur, Isparta İstanbul gibi." diyerek herkesin bu organizasyonlara katılabileceğini vurguladı.

Eski eşyaların açık arttırma ile satıldığı mezat ilgi görüyor
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eski eşyaların açık arttırma ile satıldığı mezat ilgi görüyor - Son Dakika
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