Eskipazar\'da Kontrplak Fabrikasının Temeli Atıldı

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrplak fabrikasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Eskipazar İstasyon Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreni, bölge halkı ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, törende yaptığı konuşmada fabrikanın bölge istihdamına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Keskinkılıç, "Bu fabrikanın, hem Eskipazar hem de çevre ilçelerde iş imkanlarını artıracağına inanıyoruz" dedi.

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa da törende yaptığı konuşmada, fabrikanın sadece ilçe için değil, bölge ekonomisi için de stratejik bir yatırım olduğunun altını çizdi. Civa, "Yatırımlarımız ve projelerimizle daha güçlü bir Eskipazar inşa ediyoruz. Bugün burada temeli atılan fabrika, iş imkanı sunacak ve ilçemizin kalkınma hedeflerine önemli bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ise yatırımların bölgenin ekonomik refahını artıran en önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayarak, fabrikanın Karabük ve ülke için hayırlı olmasını diledi. Törenin ardından fabrikanın temeli atıldı. Törene, Eskipazar Kaymakamı Fatih Gülnar, Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, fabrika yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KARABÜK