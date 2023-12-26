 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir 2027 Avrupa Gençlik Başkenti adaylık başvurusu başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir 2027 Avrupa Gençlik Başkenti adaylık başvurusu başladı

Avrupa Gençlik Forumu tarafından Avrupa şehirlerine bir yıllığına verilen Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için Eskişehir'in 2027 adaylık başvuru çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir'in gençlik ve üniversite şehri olduğunu belirterek çalışmalara tam destek verdi.

Eskişehir 2027 Avrupa Gençlik Başkenti adaylık başvurusu başladı
26.12.2023 - 14:37,  Güncelleme: 14:52
Abone Ol

Avrupa Gençlik Forumu tarafından Avrupa şehirlerine bir yıllığına verilen Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için Eskişehir'in 2027 adaylık başvuru çalışmaları başladı. Çalışmaları yürüten komisyonla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir'in bir gençlik ve üniversite şehri olduğunu, 2027 Avrupa Gençlik Başkenti unvanının da şehre çok yakışacağını belirterek, çalışmalara tam destek verdi.

Avrupa Gençlik Forumu'nun (European Youth Forum) gençleri güçlendirmek, genç katılımını artırmak ve Avrupa kimliğini güçlendirmek için her yıl farklı bir Avrupa kentine verdiği Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için Eskişehir'de çalışmalar başladı.

Bu kapsamda gençlik çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşu ve gençlerden oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyon üyeleri Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak iş birliği, yapılan çalışmalar ve Eskişehir'in 2027 Avrupa Gençlik Başkenti başvurusu öncesi bilgilendirme yapmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret ettiler.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın'ın da yer aldığı ziyarette, Eskişehir AB Derneği Başkanı Doç. Dr. Erhan Akdemir, yönetim kurulu üyeleri Doç Dr. Duru Şahyar Akdemir, Dr. Alev Özlem Karabağ, INNO Derneği Temsilcisi Serdar Koçak, Toy Gençlik Derneği Temsilcisi Elifnur Demirhan, Ye'r Community İnsiyatifi Temsilcisi Ozan Batman, Büyükşehir Gençlik Merkezi Gençlik Çalışanı Alpayhan Düven, Büyükşehir Gençlik Merkezi Gönüllüleri Temsilcisi Eyüp Can Erfidan, Gençlik Temsilcileri Yasemin Sarıca ve Sıla Acun, Başkan Büyükerşen ile görüştü.

Ziyarette heyet, Başkan Büyükerşen'e proje hakkında bir sunum yaparak başvuru süreci ve sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptılar.

Başkan Büyükerşen de Eskişehir'in bir üniversite ve gençlik şehri olduğunu belirterek Eskişehir'in 2027 Avrupa Gençlik Başkenti olması için gereken tüm desteği vereceğini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de ilk kez Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası'nı taşımaya hak kazanan 2 büyükşehir belediyesinden birinin Eskişehir olduğunu hatırlatan Büyükerşen, "Sizlerin bu girişiminizi yürekten destekliyorum. Her zaman hedefimiz en iyisi olmalıdır. Eskişehir'e de bu unvan çok yakışır" dedi.

Ziyaret çektirilen fotoğrafla tamamlandı.

AVRUPA GENÇLİK BAŞKENTİ NEDİR?

Avrupa Gençlik Başkenti, Avrupa Gençlik Forumu tarafından 2009'dan beri Avrupa şehirlerine bir yıllığına verilen bir unvan. Seçilen şehir bu sürede gençlerle ilgili kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik yaşam ve kalkınma programını ortaya koyma fırsatı elde ediyor. 2024'te Belçika'nın Ghent, 2025'te Ukrayna Lviv, 2026'da Norveç'in Tromsö şehirleri Avrupa Gençlik Başkenti olacaklar. Eskişehir de 2027 Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için başvuru yapmaya hazırlanırken, 13 Şubat 2024'te ilk başvuruların yapılacağı çalışmaya o şehrin belediye başkanının proje ortağı olarak imzası gerekiyor. Başkan Büyükerşen projeye destek verirken ilerleyen günlerde konuyla ilgili bir de protokol imzalanacak.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Gençlik, Sivil Toplum, Yerel, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir 2027 Avrupa Gençlik Başkenti adaylık başvurusu başladı - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:49
Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı

Son Dakika
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:53 İstanbul depremi ne zaman olacak?
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:38 Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 16:14:30. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir 2027 Avrupa Gençlik Başkenti adaylık başvurusu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement